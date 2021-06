Microsoft vous permettra d’exécuter des applications Android sur Windows 11 avec un peu d’aide d’Amazon et d’Intel, voici comment cela fonctionnera

in

Application Android sur le nouveau Windows 11

Microsoft a enfin dévoilé Windows 11, son système d’exploitation de nouvelle génération, le successeur de Windows 10 introduit en 2015. La première mise à jour majeure en 6 ans a apporté plusieurs nouvelles fonctionnalités, une interface améliorée, un nouveau menu intelligent et le plus important, la prise en charge native des applications Android. Les applications Android seront désormais disponibles sur Windows.

Les utilisateurs peuvent télécharger des applications Android natives dans Windows 11 depuis Amazon Appstore. Ces applications seront répertoriées dans le Windows Store.

Applications Android sur Windows 11 : comment cela fonctionnera

• Ces applications fonctionneront avec les nouvelles fonctionnalités de mise en page de Windows 11

• Ils peuvent être épinglés dans la barre des tâches ou organisés à côté de leurs applications existantes

• Un nouveau Windows Store contextuel a été mis à disposition pour les applications basées sur Android afin de permettre aux utilisateurs d’installer des applications à partir du navigateur.

• En cliquant sur le badge de téléchargement du Microsoft Store, le Microsoft Store s’ouvrira pour gérer l’installation.

• L’utilisateur peut continuer avec ses autres applications au fur et à mesure que les nouvelles applications sont installées.

Applications Android sur Windows 11 : comment Microsoft a-t-il fait

Microsoft s’associe à Intel pour utiliser la technologie Intel Bridge pour une exécution facile des applications avec des émulateurs. Avec la technologie Intel Bridge, l’utilisateur peut utiliser son post-compilateur pour exécuter les applications de manière native sur les appareils x86, y compris ceux de Windows.

Jusqu’à présent, les utilisateurs de PC devaient utiliser des émulateurs tiers pour exécuter des applications Android sur leurs systèmes Windows.

Avec sa stratégie XPU multi-architecture, Intel fournira le moteur pour cela en intégrant les cœurs de processeur d’un PC, les accélérateurs d’IA, la technologie graphique, le processeur d’image et plus encore dans une seule version vérifiée.

Windows 11 sera disponible plus tard cette année en tant que mise à niveau gratuite pour les PC Windows 10 éligibles et sur les nouveaux PC. Vous pouvez en savoir plus sur Windows 11, y compris ses principales fonctionnalités ici.

