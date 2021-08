Microsoft vous permettra d’installer Windows 11 sur des PC plus anciens, mais il y a un gros problème

in

Le refus de Microsoft de fournir une clarification suggère qu’il est heureux que les utilisateurs prennent à cœur sa “menace”

Microsoft a averti qu’il refuserait les mises à jour de Windows 11 et même les correctifs de sécurité aux utilisateurs qui installent un fichier ISO pour passer à la dernière version de Windows, a rapporté The Verge.

Le géant de la technologie avait précédemment déclaré qu’il n’empêcherait pas des millions d’utilisateurs dotés de processeurs plus anciens d’installer Windows 11, et avait suggéré de télécharger et d’installer manuellement le fichier ISO.

Bien que la société n’ait pas mentionné la mise en garde lors de son briefing initial, Microsoft a depuis déclaré à The Verge qu’elle refuserait les mises à jour Windows et même les mises à jour de sécurité et de pilotes des PC non pris en charge.

Il est tout à fait possible que tout cela soit du bruit vide de Microsoft. La société a souvent étendu son support, y compris des correctifs gratuits, même après la mise en veille d’un système d’exploitation. Il est probable que Microsoft décourage les gens de penser qu’il offrirait une garantie et un support technique pour chaque configuration de PC afin d’éviter des problèmes juridiques à l’avenir.

L’aspect commercial de la menace ne peut pas non plus être écarté. Après tout, Microsoft est une entreprise multinationale avec une présence omniprésente dans l’espace informatique personnel. Il voudrait qu’autant d’utilisateurs mettent à niveau leurs systèmes pour utiliser le nouveau système d’exploitation. Microsoft a lancé l’idée d’une échappatoire pour apaiser certains de ses utilisateurs vocaux qui ne souhaitent pas abandonner leur ancien matériel. Cependant, si cette échappatoire empêchait l’entreprise de réaliser un beau profit, il est dans son droit de la rendre moins attrayante.

