Microsoft Windows 11 sur les anciens PC est OK, avec un hic

Microsoft a changé sa position sur la configuration minimale requise pour Windows 11. La prise en charge du processeur a été étendue pour inclure quelques processeurs Intel supplémentaires. Certains systèmes plus anciens pourront également obtenir Windows 11, mais pas via Windows Update.

Microsoft vous permettra de mettre à niveau vos anciens PC vers Windows 11, après tout. Après de nombreuses discussions sur la configuration système requise pour Windows 11 annoncée par Microsoft il y a quelques semaines, il semble que le géant de Redmond ait changé d’avis.

Dans un article de blog publié aujourd’hui, Microsoft a annoncé sa configuration système légèrement mise à jour pour une mise à niveau vers Windows 11. Bien que le changement sur papier ne soit pas trop important, ce qui est notable, c’est que la société n’empêchera pas les utilisateurs d’essayer manuellement de mettre à jour un ancien système vers Windows 11. Ses directives vous empêcheront plus ou moins de saisir Windows 11 via Windows Update.

N’hésitez pas à installer vous-même Windows 11 sur vos anciens PC

Windows 11 prendra désormais officiellement en charge les séries Intel Core X, Xeon W et Intel Core 7820HQ, qui se trouvent dans le Surface Studio 2. Notamment, les exigences initiales ont rendu le Studio 2 inéligible pour une mise à niveau, mais il a maintenant commodément fait la coupe.

Si vous voulez officiellement Windows 11 via Windows Update, vous aurez toujours besoin d’un processeur Intel de 8e génération ou plus récent, ou d’un processeur AMD Zen 2 ou plus récent, d’un démarrage sécurisé UEFI et de TPM 2.0. Vous aurez également besoin d’au moins 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Microsoft indique également que les utilisateurs peuvent toujours installer Windows 11 manuellement, à partir d’un fichier ISO. Tant que le système dispose d’un processeur 64 bits cadencé à 1 GHz et plus, avec au moins 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Ce sont les spécifications minimales absolues dont vous aurez besoin pour exécuter Windows 11. Windows 11 ne prendra pas en charge les processeurs 32 bits, comme prévu.

Les utilisateurs obtiendront également plus de précisions sur les raisons pour lesquelles leurs systèmes ne peuvent pas obtenir la mise à jour officielle de Windows 11. Microsoft met à jour l’application PC Health Check, avec un aperçu déjà disponible. La nouvelle application fournira plus de détails sur ce qui rend votre système inéligible pour une mise à niveau, y compris si le simple fait d’activer TPM 2.0 ou Secure Boot ferait l’affaire.

Microsoft offre une justification pour les exigences plus strictes, principalement basées sur la sécurité. Ceux-ci incluent la prise en charge des pilotes DCH et une norme de sécurité plus élevée avec TPM et une sécurité basée sur la virtualisation. Quoi qu’il en soit, c’est formidable de voir Microsoft garder Windows 11 suffisamment ouvert pour que les utilisateurs puissent effectuer une mise à niveau manuelle, s’ils le souhaitent.