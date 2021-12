MicroStrategy a acheté plus de Bitcoin et possède désormais 1914 BTC

La société de logiciels de business intelligence qui s’est consacrée à l’accumulation de Bitcoin, MicroStrategy, a acheté plus de BTC. Il a annoncé qu’ils avaient désormais 1 914 BTC acquis entre le 9 et le 29 décembre pour environ 94,2 millions de dollars en espèces.

MicroStrategy a levé des fonds pour l’achat en vendant des actions. Au troisième trimestre, la société a ajouté près de 9 000 bitcoins à ses avoirs, soit une moyenne de 3 000 par mois.

Le PDG Michael Saylor a fait de l’acquisition de bitcoins un deuxième mandat pour son entreprise de 32 ans.

MicroStrategy a acheté 1 914 bitcoins supplémentaires pour ~ 94,2 millions de dollars en espèces à un prix moyen de ~ 49 229 $ par #bitcoin. Au 29/12/21, nous avons #hodl ~ 124 391 bitcoins acquis pour ~ 3,75 milliards de dollars à un prix moyen de ~ 30 159 $ par bitcoin. $ MSTRhttps : //t.co/tNxDwaT8VD – Michael Saylor⚡️ (@saylor) 30 décembre 2021

Les données suggèrent que la domination de Bitcoin a diminué

Selon les données de TradingView, la domination du marché Bitcoin a continué de baisser, atteignant un plancher inférieur à 40 % cette semaine.

À cet égard, Peter Schiff, critique de Bitcoin et président d’Europac, a tweeté mercredi à propos de l’événement, affirmant que cela indique que BTC « perd son avantage concurrentiel de premier coup ».

Des recherches publiées par TradingPlatforms lundi ont affirmé que les données pourraient indiquer qu’une « saison altcoin » est sur le point d’avoir lieu. Au cours des sept dernières années, la domination du marché des altcoins a triplé, passant de 21 % en 2014 à près de 60 % ce mois-ci.

Santo Blockchain installera 50 guichets automatiques Bitcoin

Le Panama fait tout son possible pour suivre le rythme de la « Bitcoinisation » d’El Salvador avec l’installation de 50 guichets automatiques Bitcoin (BTC) en 2022.

Santo Blockchain a annoncé que le Panama serait le premier pays à bénéficier de ses guichets automatiques Bitcoin nouvellement acquis. Alors que la Colombie et le Costa Rica sont les prochains sur leur liste.

Le Panama est devenu une juridiction de plus en plus favorable à la crypto-monnaie. En septembre, un nouveau projet de loi a été rédigé pour reconnaître le BTC comme mode de paiement alternatif. Ce qui permet éventuellement de plus grandes libertés au Panama lors de l’utilisation des crypto-monnaies.

Les bourses sud-coréennes demanderont à leurs utilisateurs de vérifier leurs adresses de portefeuille privé

Les principaux échanges cryptographiques sud-coréens, notamment Upbit, Bithumb et Korbit, suivront l’exemple de Coinone en interdisant les transferts vers des portefeuilles non vérifiés. Selon les analystes du secteur.

Hier, Coinone a annoncé qu’il rejetterait les dépôts de portefeuille privé non vérifiés à partir du 24 janvier afin de réduire le risque de blanchiment d’argent. Toutes les bourses coréennes, y compris Upbit, Bithumb, Korbit et 20 autres, devraient appliquer des mesures similaires ou identiques à Coinone avant le 25 mars. Le gouvernement coréen a fixé une date limite pour les échanges afin de suivre avec précision les transactions en devises sur et en dehors de leurs plateformes.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport