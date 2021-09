MicroStrategy a annoncé l’achat de 5 050 bitcoins supplémentaires

in

La société Bitcoin Whale MicroStrategy a annoncé lundi un autre achat massif de Bitcoin. Selon un tweet du PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, “MicroStrategy a acheté 5 050 bitcoins supplémentaires pour ~ 242,9 millions de dollars en espèces à un prix moyen d’environ 48 099 $ par #bitcoin.” L’achat porte le total des avoirs en bitcoins de la société d’intelligence d’affaires à plus de 114 000.

MicroStrategy a acheté 5 050 bitcoins supplémentaires pour ~ 242,9 millions de dollars en espèces à un prix moyen de ~ 48 099 $ par #bitcoin. Au 09/12/21, nous avons #hodl ~ 114 042 bitcoins acquis pour ~ 3,16 milliards de dollars à un prix moyen de ~ 27 713 $ par bitcoin. $ MSTRhttps : //t.co/2ESbTy6ad7 – Michael Saylor⚡️ (@michael_saylor) 13 septembre 2021

Un dossier de la Securities and Exchange Commission (SEC) a fourni des informations supplémentaires sur l’achat. Y compris que MicroStrategy a ajouté près de 9 000 BTC à sa trésorerie d’entreprise jusqu’à présent au troisième trimestre de 2021. Au cours d’une période comprise entre le 1er juillet et le 12 septembre, la société a dépensé environ 419,9 millions de dollars en espèces sur Bitcoin.

Les pièces ont été achetées pour un prix moyen de 46 875 $, taxes et frais compris. Le document poursuit en indiquant qu’au 12 septembre, « la société avait acquis environ 114 042 bitcoins pour un prix d’achat total d’environ 3,16 milliards de dollars. Et un prix d’achat moyen d’environ 27 713 $ par Bitcoin, frais et dépenses compris.’

Le PDG Michael Saylor a fait de l’acquisition de bitcoins un deuxième mandat pour son entreprise de 32 ans. Son autre activité est le développement de logiciels de business intelligence.

Bitcoin pourrait aider El Salvador à devenir une nation développée

L’expert en investissement Anthony Pompliano s’est entretenu avec le directeur de Bitcoin Beach, Mike Peterson, où ils ont discuté du développement et de l’avenir de Bitcoin au Salvador. Après que la principale crypto-monnaie est devenue monnaie légale dans le pays.

Cette semaine, j’ai parlé avec Mike Peterson qui est l’homme derrière @Bitcoinbeach au Salvador. Ce fut un récit révélateur de la réalité sur le terrain dans la première nation à faire cours légal du Bitcoin. Prendre plaisir! https://t.co/AZKUfC80oN – Pomp 🌪 (@APompliano) 11 septembre 2021

Au cours de la discussion Peterson, il a déclaré qu’El Salvador est encore dans les “premières entrées de cette nouvelle économie”. Mais il a souligné que la pénétration de Bitcoin dans la communauté salvadorienne était au moins dix fois supérieure à la pénétration de Bitcoin partout ailleurs dans le monde. Pourtant, il a reconnu les inquiétudes des nouveaux utilisateurs qui ne comprennent pas Bitcoin, ainsi que ceux qui craignent sa volatilité.

Peterson était imperturbable et a remarqué :

« Je pense que ce sera un déploiement désastreux comme tout déploiement de nouvelle technologie. Je veux dire, même le gouvernement des États-Unis ne peut pas mettre en œuvre quelque chose avec toutes les ressources nécessaires. Des grands gouvernements aux grandes entreprises technologiques, chaque fois que quelque chose de nouveau est lancé, c’est très difficile au début. Donc je suppose que ce sera la même chose ici.

Les investisseurs en Bitcoin seraient exonérés d’impôts au Salvador

Le gouvernement du Salvador exonérera les investisseurs du paiement d’un impôt sur les plus-values ​​et d’un impôt sur le revenu sur Bitcoin (BTC), selon un conseiller juridique présidentiel.

Javier Argueta, conseiller juridique du président Nayib Bukele, cherche à encourager les investissements étrangers grâce à d’importants allégements fiscaux en Bitcoin. C’est ce qu’a rapporté l’Agence France-Presse le 10 septembre.

« Si une personne a des actifs en Bitcoin et réalise d’importants bénéfices, il n’y aura pas d’impôts. Évidemment, cela est fait pour inciter les investissements étrangers. Argueta a déclaré, ajoutant qu’El Salvador n’imposera pas d’impôts sur “ni l’augmentation de capital ni les revenus”.

Argueta aurait noté que le gouvernement salvadorien suivrait activement les transactions Bitcoin sur le portefeuille BTC officiel d’El Salvador, Chivo, pour lutter contre l’utilisation potentiellement illégale de la crypto-monnaie.

Le hedge fund britannique Brevan Howard envisage d’« étendre considérablement » ses crypto-monnaies

Brevan Howard, un fonds spéculatif basé au Royaume-Uni, prévoit d’« étendre considérablement » ses crypto-monnaies et ses actifs numériques. Selon un nouveau rapport de ..

Le PDG Aron Landy, qui est à la tête de Brevan depuis que son co-fondateur et défenseur de la crypto-monnaie Alan Howard a quitté ses fonctions en 2019, a déclaré que la société est « engagée à étendre rapidement sa plate-forme et ses offres de crypto-monnaies et d’actifs numériques » .

La stratégie de Brevan pour l’avenir avec les crypto-monnaies est double. La société lance une nouvelle division commerciale, « BH Digital », pour gérer ses actifs cryptographiques et numériques. Et il a également embauché la PDG de CMT Digital, Colleen Sullivan, pour diriger les investissements privés et de capital-risque dans les crypto-monnaies.

