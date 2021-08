MicroStrategy achète 3 907 BTC supplémentaires pour 177 millions de dollars

La société de business intelligence et de logiciels mobiles MicroStrategy a ajouté 3 907 Bitcoins (BTC / USD) supplémentaires à ses vastes avoirs dans la principale crypto-monnaie. La société a publié cette nouvelle plus tôt dans la journée par le biais d’un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, il semblerait qu’il ne s’agissait pas d’un achat ponctuel.

Selon le dossier, la société a dépensé 177 millions de dollars (129,04 millions de livres sterling) entre le 1er juillet et le 23 août pour acheter 3 907 BTC. La société a en outre révélé que ces données signifient qu’elle a dépensé en moyenne 45 294 $ (33 020,46 £) pour BTC, y compris tous les frais et dépenses. Avec cet achat, les avoirs en BTC de la société sont passés à 108 992 pièces.

Expliquant d’où il a obtenu les fonds pour acheter le BTC, MicroStrategy a cité une divulgation antérieure le 14 juin 2021, lorsqu’il a conclu un accord de vente sur le marché libre avec Jefferies LLC. L’accord impliquait Jefferies agissant en tant qu’agent et MicroStrategy émettant et vendant des actions de ses actions ordinaires de classe A (MSTR).

Plus tôt dans la journée, MicroStrategy a annoncé qu’elle avait réussi à émettre et vendre 238 053 ​​actions via Jefferies entre le 1er juillet 2021 et le 23 août 2021. La société aurait vendu chaque action à un prix brut moyen de 753,21 $ (549,11 livres). Après avoir réglé la commission de vente et les dépenses, MicroStrategy s’élevait à environ 177,5 millions de dollars (129,40 millions de livres sterling).

Michael Saylor défend la stratégie de MicroStrategy

Cette nouvelle intervient après que MicroStrategy a offert 500 millions de dollars de billets garantis de premier rang pour acheter plus de BTC au deuxième trimestre de 2021. La société a ensuite acheté plus de BTC tout en sachant qu’elle subirait une perte de valeur de plus de 284 millions de dollars (207,04 millions de livres). ) dans le trimestre. . Cela a laissé beaucoup de rumeurs, et Marc Lichtenfeld, le stratège en chef des revenus de l’Oxford Club, a déclaré qu’emprunter une telle somme d’argent pour parier sur un actif volatil est irresponsable pour l’entreprise.

OK, j’ai dit que $ MSTR détenant tout son argent en Bitcoin est une violation de l’obligation fiduciaire. Maintenant, il emprunte 400 millions de dollars pour acheter plus de Bitcoin – après avoir subi une perte de 284,5 millions de dollars ce trimestre à cause de Bitcoin. Je suis abasourdi par ce niveau d’irresponsabilité. – Marc Lichtenfeld (@stocksnboxing) 7 juin 2021

Cependant, le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, n’a pas dérogé à sa décision d’engager l’entreprise sur la voie du BTC.

Dans une récente interview, il a déclaré :

Si vous empruntez des milliards de dollars à 1% d’intérêt et que vous les investissez dans le prochain réseau numérique Big Tech dont vous pensiez qu’il allait dominer l’argent sur Amazon, Google ou Facebook, pourquoi ne le feriez-vous pas ? Je veux dire, si je pouvais emprunter un milliard de dollars et acheter Facebook il y a dix ans pour 1% d’intérêt, je pense que j’aurais plutôt bien réussi.

Pendant ce temps, BTC a de nouveau glissé sous le niveau de 50 000 $ (36 451,25 livres), après avoir atteint un sommet de 50 482,08 $ (36 802,70 livres) hier. Au moment d’écrire ces lignes, BTC change de mains à 48 165,09 $ (35 113,55 £) après avoir perdu 2,85 % de sa valeur au cours des dernières 24 heures.

Le poste MicroStrategy achète 3 907 BTC supplémentaires pour 177 millions de dollars est apparu en premier sur Invezz.