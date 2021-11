MicroStrategy achète 7 002 BTC à un prix moyen d’environ k pour plus de 4 millions

Réserve d’or de valeur

MicroStrategy achète 7 002 BTC à un prix moyen d’environ 59 000 $ pour plus de 414 millions de dollars

29 novembre 2021

MicroStrategy a acheté un autre lot de Bitcoin.

Cette fois, la société de business intelligence qui a commencé à acheter du Bitcoin en août 2020 a ajouté 7 002 BTC à sa réserve.

Le dernier achat de MicroStrategy leur a coûté 414,4 millions de dollars en espèces car il a acheté BTC à un prix moyen d’environ 59 187 dollars par bitcoin. Au moment de la rédaction, Bitcoin se négocie autour de 57 000 $, en baisse de 17,6 % par rapport à son sommet historique de 69 000 $ atteint plus tôt ce mois-ci. Jusqu’à présent cette année, BTC a pompé 94%.

Au total, MicroStrategy détient désormais environ 121 044 BTC acquis pour environ 3,57 milliards de dollars à un prix moyen de 29 534 $ par BTC.

Actuellement, la réserve de Bitcoin de la société représente 0,576 % de l’offre fixe de 21 millions de la principale crypto-monnaie. À première vue, le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, pourrait viser à posséder 1% de l’offre de Bitcoin.

En réponse au dernier achat, les actions MSTR ont bondi de 2,6% à près de 689,50 $, tandis qu’en hausse de plus de 77% depuis le début de l’année, les actions MSTR sont toujours en baisse de 47,5% par rapport à son ATH de février de 1 314 $.

