Microstrategy achète beaucoup de Bitcoin, détenant actuellement 124 391 BTC

Microstrategy, cotée au Nasdaq, a acheté beaucoup de bitcoins pour la trésorerie de sa société. le dernier achat de 1 914 pièces a porté le total des avoirs en crypto-monnaie de la société à 124 391 bitcoins. Le PDG, l’archange Saylor, a récemment déclaré qu’il s’attend à ce que la valeur de la crypto-monnaie atteigne finalement 6 millions de dollars.

Microstrategy a acheté beaucoup de Bitcoin

La société pro-bitcoin cotée au Nasdaq Microstrategy a acheté sur Twitter 1 914 beaucoup de BTC. Avec le dernier achat, la société détient actuellement 124 391 bitcoins. L’archange Saylor, PDG de Microstrategy, a déclaré le jour de la semaine via Twitter :

« Microstrategy a acheté 1 914 bitcoins supplémentaires pour ~ 94,2 millions de dollars d’argent à une valeur médiane d’environ 49 229 $ par bitcoin. »

« Au 29/12/21, nous avons tendance à conserver ~ 124 391 bitcoins non héritables pour ~ 3,75 milliards de dollars pour une valeur médiane de ~ 30 159 $ par bitcoin », a-t-il expliqué.

Le prix du BTC a légèrement baissé jeudi. Au moment d’écrire ces lignes, il oscille autour de 47 398 $ en perdant 1,4% au cours des vingt-quatre dernières heures. À cette valeur, la réserve BTC de Microstrategy vaut environ 5,9 milliards de dollars.

Le PDG pro-bitcoin de Microstrategy détient en personne environ 17 732 BTC. Il a récemment déclaré qu’il s’attend à ce que la valeur de la crypto-monnaie atteigne 600 000 $ la pièce et atteigne finalement 6 millions de dollars.

Saylor a répété à plusieurs reprises que le bitcoin peut remplacer l’or. « Il était une fois, l’or était le magasin le plus fascinant et le plus important. actuellement, le bitcoin prend sa place », a-t-il tweeté plus tôt ce mois-ci. En novembre, il a affirmé que le bitcoin est « imparable » et peut « apparaître comme une catégorie de plus de 100 000 milliards de dollars ». de plus, le PDG a noté que « l’inflation est l’inconvénient et le bitcoin est la résolution ».

