MicroStrategy achète plus de Bitcoin, portant sa réserve totale à plus de 5 milliards de dollars ⋆ Crypto new media

La principale société de logiciels MicroStrategy a acheté 177 millions de dollars supplémentaires en monnaie numérique et en bitcoins. Cela porte l’investissement total de l’entreprise à 5,3 milliards de dollars au moment de la rédaction, ce qui en fait le plus grand détenteur institutionnel et partisan de BTC au cours de l’année écoulée.

MicroStrategy détient désormais plus de 5 milliards de dollars en BTC

MicroStrategy a commencé à investir dans le bitcoin il y a environ un an en août 2020. Depuis lors, il a commencé une série d’achats qui ont finalement porté son statut dans l’arène BTC à de nouveaux sommets. La société parle depuis longtemps des avantages du BTC et affirme que toute entreprise qui refuse de reconnaître le statut croissant du bitcoin risque de passer à côté de beaucoup de choses, la richesse étant importante.

La société s’est fait un véritable nom en tant que principal partisan du bitcoin étant donné qu’elle a même acheté du bitcoin pendant les périodes difficiles. La devise a chuté peu de temps après que la société a effectué son premier achat. Le bitcoin est passé d’environ 12 000 $ à un peu plus de 10 000 $ juste après que MicroStrategy ait acheté pour environ 250 millions de dollars de la principale monnaie numérique au monde.

Mais plutôt que de jeter l’éponge et de radier l’actif en tant que créance irrécouvrable ou quelque chose du genre, MicroStrategy a décidé de poursuivre son programme. La société a acheté plus de BTC; cela a été suivi par un autre achat et un autre et un autre jusqu’à ce que la société réussisse à accumuler ses avoirs actuels. Jusqu’à présent, MicroStrategy investit dans BTC depuis environ 12 mois.

De plus, la société s’est liée par inadvertance à la crypto-monnaie. Étant donné qu’elle a tellement acheté en si peu de temps, les actions de la société sont finalement devenues attachées à la monnaie numérique, ce qui signifie que chaque fois que le prix du bitcoin augmente, le prix de l’action MicroStrategy augmente également, comme nous l’avons tous vu en avril dernier.

En outre, la société a également déclaré qu’elle cherchait à payer les salaires de son conseil d’administration en BTC, ce qui en fait l’une des premières entreprises à distribuer des chèques de paie non pas en fiat mais en crypto. Cette décision est considérée comme risquée par certains, mais pour MicroStrategy et bon nombre de ses principaux employés, c’est une prochaine étape révolutionnaire dans la bonne direction.

Plus d’achats de BTC peuvent arriver

Et lorsque le bitcoin a connu sa pire baisse il n’y a pas si longtemps, qu’a fait MicroStrategy ? Il prévoyait un autre achat d’environ 500 millions de dollars. La société a ensuite publié une déclaration disant que les achats de bitcoins seraient une “chose régulière” et qu’elle n’arrêterait jamais d’acheter des bitcoins, quels que soient les problèmes auxquels elle était susceptible de faire face.

Avec tant de discussions autour de la volatilité et des dangers du processus d’extraction, MicroStrategy a pris plusieurs risques grâce à son programme de cryptographie en cours, mais au moment de mettre sous presse, ces chances semblent avoir porté leurs fruits pour la plupart.

