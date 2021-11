MicroStrategy achète plus de bitcoins d’une valeur de 414 millions de dollars

Pour Hannah Perez

La société a acheté plus de 7 000 bitcoins portant son solde à un total de 121 044 BTC, soit près de 7 milliards de dollars. La stratégie a payé, mais est-elle trop risquée ?

MicroStrategy, la société de logiciels cotée en bourse et l’une des plus grandes baleines Bitcoin institutionnelles de l’écosystème, a annoncé lundi un nouvel achat de bitcoins.

La société dirigée par le passionné de crypto-monnaie Michael Saylor aurait profité de la récente baisse des prix sur le marché des crypto-monnaies pour ajouter plus de Bitcoin à son bilan. Comme lors des précédentes occasions, le PDG a annoncé l’achat d’une valeur de près de 415 millions de dollars via son compte Twitter.

MicroStrategy a acheté 7 002 bitcoins supplémentaires pour ~ 414,4 millions de dollars [estadounidenses] en espèces à un prix moyen de ~ 59 187 $ par Bitcoin.

MicroStrategy a acheté 7 002 bitcoins supplémentaires pour ~ 414,4 millions de dollars en espèces à un prix moyen de ~ 59 187 $ par #bitcoin. Au 29/11/21, nous avons #hodl ~ 121 044 bitcoins acquis pour ~ 3,57 milliards de dollars à un prix moyen de ~ 29 534 $ par bitcoin. $ MSTRhttps : //t.co/OA8VWG1bZX – Michael Saylor⚡️ (@saylor) 29 novembre 2021

Dans une déclaration déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis en date du 29 novembre, la société a indiqué avoir acquis les bitcoins dans le cadre de son achat au quatrième trimestre, c’est-à-dire au cours de la période comprise entre le 1er octobre et la date actuelle.

Le dernier investissement de MicroStrategy porte ses fonds de trésorerie à un total de 121 044 bitcoins, soit près de 7 milliards de dollars aux prix d’aujourd’hui. Au moment de mettre sous presse, la crypto-monnaie phare se négocie autour de 57 100 $.

L’investissement Bitcoin de MicroStrategy a doublé

Sous la direction de Saylor, MicroStrategy a ajouté agressivement du bitcoin à son bilan depuis l’année dernière dans le cadre d’une stratégie de la société pour se couvrir contre l’inflation de la monnaie fiduciaire. La stratégie a certainement porté ses fruits jusqu’à présent, car l’entreprise a doublé son investissement avec des bénéfices de plus de 3 milliards de dollars.

Comme indiqué par la firme, le total des bitcoins a été acheté à un prix moyen de 29 534 $ US par pièce, ce qui se traduit par une dépense de 3,57 milliards de dollars US et un bénéfice de plus de 3 milliards de dollars. Il convient de noter que Bitcoin se négocie actuellement à plus de 90 % au-dessus de la valeur d’acquisition moyenne.

Pendant ce temps, MicroStrategy s’est positionnée comme l’entreprise avec les investissements les plus importants dans le Bitcoin physique ; une stratégie que certains analystes ont identifiée comme risquée, puisque, si la crypto-monnaie phare connaissait un effondrement des prix important, la firme pourrait faire face à des inconvénients pour payer la dette de plus de 2 milliards de dollars qu’elle a supposée acheter des bitcoins.

L’éditeur de logiciels n’est pas le seul à avoir profité de la récente baisse des prix pour augmenter son exposition au Bitcoin. Comme signalé QuotidienBitcoin, El Salvador a également acheté pour environ 5,4 millions de dollars de Bitcoin samedi, a annoncé le président Nayib Bukele dans un tweet.

