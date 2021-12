MicroStrategy achète pour 82 millions de dollars de Bitcoin et compte désormais 122 478 pièces

La société d’intelligence économique MicroStrategy a ajouté 1 434 Bitcoin à ses coffres après avoir acheté l’actif crypto au prix moyen de 57 477 $.

Selon un dossier déposé jeudi auprès de la Securities and Exchange Commission, MicroStrategy a acheté 1 434 Bitcoin (BTC) entre le 29 novembre et le 8 décembre pour environ 82,4 millions de dollars, portant ses avoirs totaux à 122 478 BTC. Avec le récent achat, les avoirs de MicroStrategy sont évalués à plus de 5,9 milliards de dollars, représentant plus de 2,2 milliards de dollars de bénéfices.

MicroStrategy a acheté 1 434 bitcoins supplémentaires pour ~ 82,4 millions de dollars en espèces à un prix moyen de ~ 57 477 $ par #bitcoin. Au 9/12/21, #hodl ~ 122 478 bitcoins acquis pour ~ 3,66 milliards de dollars à un prix moyen de ~ 29 861 $ par bitcoin. $ MSTR https://t.co/Xke8QhoYpy – Michael Saylor⚡️ (@saylor) 9 décembre 2021

Depuis son investissement initial de 250 millions de dollars dans Bitcoin en août 2020, MicroStrategy a continué à acheter des milliards de dollars en Bitcoin lors d’achats séparés en utilisant les liquidités disponibles de l’entreprise, en plus des ventes de billets de premier rang convertibles en transactions privées à des acheteurs institutionnels. Bien qu’il existe des cas où la société d’intelligence économique a acheté la baisse, certains achats ont suivi des augmentations de prix au début de 2021, lorsque le prix du BTC était supérieur à 50 000 $.

Selon les données de Cointelegraph Markets Pro, le prix du Bitcoin est de 48 684 $ au moment de la publication, après avoir chuté de plus de 25 % au cours des 30 derniers jours. L’actif cryptographique oscille autour de 50 000 $ depuis qu’il est tombé à 42 000 $ vendredi.