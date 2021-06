MicroStrategy acquiert 13 005 bitcoins supplémentaires et possède plus de 100 000 BTC

in

La principale société d’intelligence économique américaine, MicroStrategy, n’abandonne pas sa quête pour acheter plus de Bitcoin, reconnu par le PDG de l’entreprise, Michael Saylor.

Le PDG de MicroStrategy a déclaré :

« MicroStrategy a acheté 13 005 Bitcoins supplémentaires pour ~ 489 millions de dollars en espèces à un prix moyen de ~ 37 617 $ par bitcoin. Au 21/06/21, nous accumulons ~ 105 085 bitcoins acquis pour ~ 2 741 milliards de dollars à un prix moyen de ~ 26 080 $ par bitcoin. “

MicroStrategy a créé un précédent dans le domaine de l’investissement institutionnel car sa participation dans BTC est l’une des plus élevées.

Saylor avait précédemment indiqué que la société adoptait Bitcoin à long terme.

MicroStrategy semble donc profiter du marché actuel pour le rang BTC car il a passé les deux derniers mois à consolider entre 30 000 $ et 40 000 $.

Bitcoin est de retour dans la fourchette basse

Le Bitcoin a plongé à des creux de 32 000 $ au milieu d’un sentiment accru de FUD (peur, incertitude et doute) en provenance de Chine déclenché par une offensive minière nationale BTC.

Par exemple, la troisième plus grande banque de Chine, la Banque agricole de Chine, a publié une annonce interdisant les transactions de bitcoins et autres crypto-monnaies via le système bancaire de la Banque agricole.

Ces restrictions imposées par les banques chinoises sur les crypto-monnaies ont déclenché une vente massive du côté baissier de Bitcoin.

Par conséquent, l’analyste de marché Michale van de Poppe a souligné que Bitcoin était de retour dans la fourchette basse et que la principale crypto-monnaie devait conserver cette zone pour éviter une nouvelle baisse à 24 000 $.

L’analyste du réseau Ali Martínez a fait écho à ces sentiments. Il a dit :

«Les données en chaîne d’IntoTheBlock montrent que la zone de support la plus importante en dessous de Bitcoin se situe entre 31,7 000 $ et 33,5 000 $, où environ 573 000 adresses ont acheté 487 000 BTC. Perdre cette zone en tant que support pourrait conduire BTC à la prochaine barrière critique de la demande à 23,4 000 $. »

Avec le ralentissement de la dynamique de la vente au détail sur le réseau Bitcoin au milieu de l’effondrement du sentiment social, il reste à voir si l’intérêt institutionnel renouvelé d’entreprises comme MicroStrategy donnera à BTC l’élan à la hausse dont elle a tant besoin.

Source de l’image : Shutterstock