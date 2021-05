MicroStrategy acquiert 271 bitcoins supplémentaires pour 15 millions de dollars

Compartir

MicroStrategy, la principale société américaine de veille économique, augmente ses investissements dans Bitcoin (BTC). Le PDG de la société, Michael Saylor, s’est adressé à Twitter pour révéler que la société avait obtenu 271 Bitcoins supplémentaires pour 15 millions de dollars.

Il a révélé:

«MicroStrategy a acheté 271 bitcoins supplémentaires pour 15,0 millions de dollars en espèces à un prix moyen d’environ 55 387 dollars par Bitcoin. Au 13/05/2021, nous accumulons ~ 91850 bitcoins acquis pour ~ 2 241 milliards de dollars à un prix moyen d’environ 24 403 par bitcoin. “

Cette nouvelle acquisition porte le nombre total de Bitcoins de MicroStrategy à 91850 BTC. Saylor avait précédemment déclaré que la société était attirée par Bitcoin car c’était une réserve de richesse plus attrayante que l’or. Il a souligné:

«Les rendements de l’or ne semblaient pas aussi attractifs que ceux du Bitcoin. Nous avons donc finalement trouvé des crypto-monnaies car, par essence, dans le monde des crypto-monnaies, vous pouvez créer un monde numérique, et Bitcoin est cet or numérique. “

Les institutions accumulent plus de Bitcoin

Le PDG de CryptoQuant, Ki Young Ju, a récemment révélé que les institutions étaient d’humeur à thésauriser depuis février, avec des accumulations comprises entre 48 000 et 60 000 dollars. Il a expliqué:

«Les institutions amassent du BTC dans la fourchette de 48 à 60 000 dollars depuis février. Environ 154 000 Bitcoins ont laissé Coinbase dans divers portefeuilles froids. “

Les investisseurs institutionnels prêtent attention à la BTC depuis qu’elle a battu le précédent record de 20 000 dollars en décembre 2020. Par exemple, le fournisseur d’informations sur la blockchain BlockData a révélé que six géants de l’entreprise détiennent des Bitcoins d’une valeur de plus de 11,4 milliards de dollars. Ils comprenaient MicroStrategy, Tesla, Ruffer, Galaxy Digital, StoneRidge et Square.

Le groupe Brooker, basé en Thaïlande, aurait acheté 122 Bitcoin au premier trimestre 2021 pour environ 6,6 millions de dollars.

Le temps nous dira si davantage d’investissements institutionnels continueront de s’infiltrer dans le réseau BTC pour enregistrer de nouveaux sommets sans précédent (ATH) avant la fin de l’année.

Cependant, l’analyste de marché Michael van de Poppe estime que Bitcoin devra modifier le niveau de résistance de 56,5 K $ pour le supporter s’il veut retester la zone de 60000 $, car cela garantira une dynamique haussière. BTC se négocie à 49,6 K $ au moment de la rédaction de cet article, selon CoinMarketCap.

Source de l’image: Shutterstock