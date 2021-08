MicroStrategy annonce un autre achat massif de bitcoins de plusieurs millions de dollars ⋆ Crypto new media

La société d’intelligence économique MicroStrategy a financé un autre achat massif de Bitcoin alors que BTC oscille sous le niveau de 50 000 $.

Mardi, le taureau Bitcoin et PDG de la société, Michael Saylor, a annoncé qu’il avait levé 177 millions de dollars pour ajouter plus de BTC à ses réserves. Au total, MicroStrategy a acheté environ 3 907 Bitcoin avec le dernier achat.

« MicroStrategy a acheté 3 907 Bitcoins supplémentaires pour environ 177 millions de dollars en espèces à un prix moyen d’environ 45 294 dollars par Bitcoin. À partir de [August 23, 2021] nous avons acheté 108 992 Bitcoins pour 2,918 milliards de dollars à un prix moyen de 26 769 $ par Bitcoin.

Le dossier de la SEC révèle que l’achat a eu lieu entre le 1er juillet et le 23 août. Selon bitcointreasuries.org, Microstrategy possède 108 992 Bitcoin d’une valeur actuelle d’environ 5,3 milliards de dollars et représente 0,5% de l’offre totale de 21 millions de BTC.

Pour financer l’achat, MicroStrategy a vendu ses actions ordinaires de classe A à Jeffries, un guichet automatique. Au total, elle a vendu un total de 238 054 actions de la société à un prix moyen d’environ 753,21 $ par action pour un produit net d’environ 177,5 millions de dollars.

Le mois dernier, la société d’investissement de 395 milliards de dollars Capital International Investors est devenue le deuxième actionnaire de la société technologique après avoir ajouté 953 242 actions de MicroStrategy (MSTR) à ses avoirs, d’une valeur de 670 millions de dollars.

L’investissement de Capital International n’est inférieur qu’à la société de paiement mondiale Square, qui détient 1 091 991 actions de MSTR, évaluées à 767,6 millions de dollars.

