MicroStrategy augmente sa participation en Bitcoin

Le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, a indiqué qu’il avait ajouté près de 9 000 Bitcoins au troisième trimestre. Ce qui porte sa détention à 114 042 BTC, pour une valeur totale de plus de 7 milliards de dollars.

«Actuellement, MicroStrategy est l’entreprise propriétaire de Bitcoin, avec plus de 114 000 BTC. Nous continuerons d’évaluer les opportunités.

Fait curieux, Michael Saylor a déclaré que MicroStrategy s’engage à acheter du Bitcoin. Et il n’a pas l’intention de le vendre. Saylor a qualifié Bitcoin d’excellent investissement à long terme pour les actionnaires.

En fait, Michael Saylor est ouvert aux partenariats qui permettent à MicroStrategy d’acheter plus de Bitcoin.

MicroStrategy investit à nouveau dans Bitcoin

À cet égard, MicroStrategy a indiqué avoir ajouté 8 957 BTC à ses avoirs au troisième trimestre. En outre, il continuera d’évaluer les opportunités de lever des capitaux supplémentaires et d’être en mesure d’exécuter sa stratégie Bitcoin.

Détention de bitcoins. Source : MicroStratégie

BTW, car Bitcoin est au prix d’environ 61 250 $ au moment de la rédaction. La valeur des avoirs de MicroStrategy est d’environ 6,9 milliards de dollars.

Très important, Michael Saylor avec MicroStrategy et Bitcoin n’a pas de chance. C’est l’une des meilleures décisions financières d’un PDG du 21e siècle.

Rapport financier

Donc MicroStrategy, la plus grande société indépendante de business intelligence cotée en bourse. Vous avez annoncé les résultats financiers pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2021 (le troisième trimestre de votre exercice 2021).

Selon Michael Saylor : « MicroStrategy a fourni de solides résultats au troisième trimestre qui ont démontré une exécution réussie de nos stratégies d’actifs opérationnels et numériques. La demande globale pour la plate-forme MicroStrategy a continué de croître et nous sommes ravis de l’intérêt croissant et de l’adoption de nos solutions cloud. »

Le chiffre d’affaires total du troisième trimestre 2021 était de 128 millions de dollars, soit une augmentation de 0,5% par rapport au troisième trimestre 2020. La marge brute du troisième trimestre 2021 était de 105,7 millions de dollars. Cela représente une marge brute de 82,6 %, comparativement à une marge brute de 82,9 % au troisième trimestre de 2020, alors que les dépenses d’exploitation pour le troisième trimestre de 2021 étaient de 155,3 millions de dollars. Une augmentation de 23,3% par rapport au troisième trimestre 2020. La perte d’exploitation pour le troisième trimestre 2021 s’élève à 49,7 millions de dollars contre 20,3 millions de dollars pour le troisième trimestre 2020.

« Nous sommes rentables, nous générons une marge opérationnelle très saine. Et je suis très satisfait de la stabilité et de la maturité de cette entreprise.

En conclusion, si vous voulez être comme Michael Saylor, Bitcoin devrait aussi être le vôtre.

Je prends ma retraite avec cette phrase de Michael Saylor : « Le bitcoin est le meilleur atout. Il n’y a pas de deuxième meilleur.

