MicroStrategy de Michael Saylor achète 3 907 BTC pour 7 millions, détenant près de 109 000 Bitcoins (.918B)

MicroStrategy de Michael Saylor achète 3 907 BTC pour 177 millions de dollars, détenant près de 109 000 Bitcoins (2,918 milliards de dollars)

La société d’intelligence économique cotée en bourse MicroStrategy, qui détient Bitcoin dans son bilan, a annoncé mardi avoir acheté 3 907 BTC supplémentaires pour 177 millions de dollars en espèces.

La société détient désormais un total de 108 992 $ Bitcoin, acquis pour un peu plus de 2,9 milliards de dollars. Le prix moyen de l’acquisition de BTC par MicroStrategy s’élève désormais à 26 769 $ par Bitcoin.

Fait intéressant, le prix moyen de son dernier achat était de 45 294 $ par Bitcoin, tandis que la principale crypto-monnaie est tombée à environ 28 800 $ en juin. De plus, entre le 17 mai et le 9 août, le prix du Bitcoin est resté inférieur à 45 000 $, entre 30 000 $ et 45 000 $.

Malgré cela, le prix moyen de MicroStrategy est de près de 45 300 $, alors que ce n’est que le week-end dernier que BTC a dépassé les 50 000 $ pour la première fois en trois mois et se négocie autour de 48,5 000 $ au moment de la rédaction.

Bitcoin est actuellement le 7ème plus gros actif avec une capitalisation boursière d’environ 925 milliards de dollars. Sa domination se maintient juste au-dessus de 44% sur le marché de la cryptographie, après avoir atteint un creux de 39,6% fin mai.

Dans l’ensemble, la domination du Bitcoin est sur une tendance baissière depuis fin décembre 2020, alors qu’elle atteignait un sommet de 73,62 % en 3,5 ans, alors que de plus en plus de pièces continuent d’entrer sur le marché.

Les actions de MSTRA se négocient à 707,47 $, en hausse de 42% par rapport au plus bas du 19 mai, mais loin du sommet de 1 315 $ de début février.

