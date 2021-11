Microstrategy dépense 414 millions de dollars pour acheter 7 002 BTC | Invezz

Microstrategy vient de terminer un autre achat massif de Bitcoin qui l’a amené à dominer à nouveau les gros titres. Cette fois, la société a acheté 7 002 autres Bitcoins (BTC / USD), pour un total de 414 millions de dollars. Avec ce nouvel achat, la société dispose désormais de 121 044 BTC dans sa trésorerie, ce qui en fait l’une des entités les plus solides à détenir la pièce.

Le PDG de la société, Michael Saylor, a commenté Bitcoin, le qualifiant de seule propriété qu’une personne puisse réellement posséder. Il a également ajouté qu’il s’agit de la première technologie réellement capable d’accorder des droits de propriété à tout le monde sur terre.

Concernant l’achat, le PDG a révélé que la société avait acheté les pièces à un prix moyen de 59 187 $ par BTC. L’achat a eu lieu le 29 novembre et la société prévoit de continuer avec le HODL. Il a également déclaré que les 121 044 acquis jusqu’à présent ont été achetés à un prix moyen de 29 534 $ par BTC.

Malgré l’achat qui a augmenté la rareté de la pièce, son prix a tout de même baissé de 1% au cours des dernières 24 heures, avec BTC à 56 605 $ au moment de la rédaction.

L’avenir du Bitcoin selon Microstrategy

Saylor a également récemment discuté du potentiel de Bitcoin pour devenir une classe d’actifs de 100 000 milliards de dollars. Il a ensuite déclaré que Bitcoin bat déjà le jeu de l’or et qu’il le remplacera probablement complètement avant la fin de cette décennie. À l’heure actuelle, la capitalisation boursière de Bitcoin est de 1,06 billion de dollars, la pièce a donc un long chemin à parcourir.

Le PDG a même déclaré que la réglementation actuelle dont discutent les régulateurs américains ne le concerne pas et que ce n’est pas quelque chose qui affecte Bitcoin. Cela aura un impact énorme sur les jetons de sécurité, DeFi et même les échanges cryptographiques, mais Bitcoin lui-même ne sera pas affecté. Saylor a conclu en qualifiant Bitcoin de « imparable en tant que propriété numérique », et jusqu’à présent, cela semble être correct.

