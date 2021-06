MicroStrategy double les réductions de Bitcoin

MicroStrategy, une société de logiciels de business intelligence, montre son soutien à Bitcoin (BTC) en planifiant deux achats majeurs de la principale crypto-monnaie. La société cherche à vendre jusqu’à 1 milliard de dollars (0,71 milliard de livres sterling) de ses actions pour acheter plus de BTC. La société aurait publié le formulaire SEC correspondant le 14 juin révélant les plans de la société. Michael Saylor, le PDG de la société, a également tweeté à propos de ce développement le même jour.

MicroStrategy lance une offre de titres « au marché » pour la flexibilité de vendre jusqu’à 1 milliard de dollars de ses actions ordinaires de classe A au fil du temps $ MSTRhttps : //t.co/qouK8pFmBF – Michael Saylor (@michael_saylor) 14 juin 2021

La société prévoit vendre ses actions ordinaires de catégorie A au fil du temps. L’intérêt croissant de la société pour BTC serait dû aux retours qu’elle a réalisés sur ses achats de BTC au premier trimestre 2021. Bien que BTC consolide actuellement ses gains, la société pense que la pièce va encore augmenter. À l’heure actuelle, MicroStrategy possède environ 92 079 BTC, qui sont stockés par sa filiale récemment lancée, MacroStategy LLC.

MicroStrategy, connue comme une entreprise qui tient parole, a également annoncé avoir finalisé l’offre de ses 500 millions de dollars (355,08 millions de livres sterling) en obligations senior. La société aurait fait cette offre afin de pouvoir obtenir plus de fonds pour acheter du BTC. Une fois la vente terminée, la société prévoit d’acheter du BTC pour une valeur pouvant atteindre 488 millions de dollars (346,54 millions de livres sterling) pour acheter du BTC. Cependant, alors que la société a publié cette nouvelle hier, elle n’a pas encore effectué l’achat.

Se concentrer sur le bien-être environnemental tout en soutenant BTC

Saylor, qui a fait de l’acquisition de BTC le deuxième objectif principal de l’entreprise de 32 ans, oriente également l’entreprise vers d’autres secteurs liés à BTC. Par exemple, le PDG s’engage dans l’éducation et la sensibilisation à la BTC, confirmée par sa décision de participer à un conseil minier Bitcoin nouvellement formé. À travers ce conseil, les parties prenantes cherchent à promouvoir la transparence dans l’utilisation de l’énergie tout en accélérant la mise en place de projets de développement durable dans le monde.

L’avocat est composé de dirigeants d’entreprises leaders dans les secteurs de la blockchain et de la cryptographie. Ceux-ci incluent, sans s’y limiter, Argo Blockchain, Blockcap, Core Scientific, Galaxy Digital, Hive Blockchain, Hut 8 Mining, Marathon Digital Holdings et Riot Blockchain. En plus de favoriser la transparence dans l’utilisation de l’énergie, le groupe cherche également à standardiser les rapports énergétiques, en suivant les objectifs ESG de l’industrie de la cryptographie, tout en éduquant et en développant le marché BTC.

BTC continue de négocier latéralement après avoir gagné 24,98% la semaine dernière. Au moment de la rédaction de cet article à 17h00 UTC, le BTC est en hausse de 0,14% au cours des dernières 24 heures pour s’échanger à 40 171,28 $ (28 534,66 £).

