Actualités Bitcoin

MicroStrategy envisage de prêter ou de mettre une hypothèque sur ses avoirs en Bitcoin

AnTy18 décembre 2021

La société d’intelligence d’affaires MicroStrategy cherche maintenant des moyens de générer des rendements sur sa réserve de Bitcoin.

Lors de la journée des investisseurs de la société avec les actionnaires, le PDG Michael Saylor a déclaré qu’ils pourraient prêter une partie des avoirs en Bitcoin à une « contrepartie digne de confiance ».

Cela mettrait l’entreprise dans une sorte de partenariat avec une banque ou une grande entreprise de technologie. « Vous pourriez penser à cela comme à un privilège », a déclaré Saylor.

« Cela pourrait devenir une bonne source de revenus pour nous, ou nous pourrions le développer avec des applications intéressantes. »

Saylor a ajouté que la société pourrait également « mettre une hypothèque sur elle » pour générer une dette à long terme dans des circonstances favorables.

Pour l’instant, aucune mesure formelle n’a été prise sur aucune des options potentielles, a noté Saylor lors de la présentation virtuelle.

En utilisant les flux de trésorerie de l’activité principale de MicroStrategy et a émis deux obligations convertibles et une obligation garantie, la société a amassé plus de 122 500 Bitcoin d’une valeur de plus de 5,7 milliards de dollars au prix actuel d’environ 46 850 $.

Bitcoin/USD BTCUSD

46 774,6845$4,680,01 %

Volume 28,62 bVariation 4,68 $Ouverture 46 774,6845 $ Circulation 18,9 mMarché capitalisé 884,24 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.