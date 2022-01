MicroStrategy garde une longueur d’avance avec un achat de 94 millions de dollars en Bitcoin

MicroStrategy a encore doublé ses avoirs en bitcoins avec un autre achat. Cette fois, la société a dépensé près de 100 millions de dollars pour ajouter plus de BTC à ses gigantesques avoirs. La société qui achète du bitcoin depuis 2019 a tenu sa promesse d’investir massivement dans l’actif numérique et a été la seule entreprise à avoir continué à acheter pendant les ralentissements.

MicroStrategy achète plus de Bitcoin

MicroStrategy a annoncé avoir acheté plus de bitcoins à ajouter à son bilan. La société cotée en bourse avait acheté un total de 1 914 BTC entre le 9 et le 29 décembre. Chacun des BTC a été acheté pour une moyenne de 49 229 $ et le coût total des bitcoins achetés était de 94,2 millions de dollars.

Le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, a utilisé son compte Twitter pour partager la nouvelle de l’achat avec ses abonnés. Saylor, qui est un ardent défenseur du bitcoin, est l’une des raisons pour lesquelles la société a commencé à acheter l’actif numérique après avoir divulgué ses avoirs au conseil d’administration et démontré ses bénéfices.

MicroStrategy a acheté 1 914 bitcoins supplémentaires pour ~ 94,2 millions de dollars en espèces à un prix moyen de ~ 49 229 $ par #bitcoin. Au 29/12/21, #hodl ~ 124 391 bitcoins acquis pour ~ 3,75 milliards de dollars à un prix moyen de ~ 30 159 $ par bitcoin. $ MSTR https://t.co/tNxDwaT8VD – Michael Saylor⚡️ (@saylor) 30 décembre 2021

La société a également publié une divulgation faisant la publicité de la vente. Les fonds pour le récent achat de bitcoins ont apparemment été obtenus grâce à la vente d’actions de la société, ce que MicroStrategy a fait à plusieurs reprises dans le passé pour collecter des fonds pour ses virées shopping.

Seul moteur de l’investissement des entreprises

MicroStrategy s’est fait un nom en tant que société publique détenant les plus grands avoirs en bitcoins au monde. Moins connu, cependant, est le fait qu’il reste l’un des principaux moteurs de l’investissement institutionnel dans l’actif numérique.

Bitcoinist a rapporté que MicroStrategy représentait à lui seul environ 71,4% des avoirs en BTC de toutes les entreprises. Avec son dernier achat, la société a sans aucun doute augmenté ce chiffre encore plus haut, creusant l’écart entre elle et d’autres sociétés qui ont actuellement des bitcoins dans leur bilan.

La société a dépensé environ 3,75 milliards de dollars en BTC au cours des deux dernières années. Cet investissement a porté ses fruits, car le total des avoirs en bitcoins de la société dépasse désormais 6,1 milliards de dollars, ce qui indique qu’il s’agit d’un investissement lucratif pour eux. La société a désormais un total de 124 391 BTC à son bilan avec son achat le plus récent.

Son annonce de sa stratégie bitcoin plus tôt dans l’année avait incité d’autres sociétés comme Tesla, Square, Aker et Meitu à divulguer également leurs avoirs en bitcoins. Cependant, MicroStrategy est la seule entreprise à avoir continué à acheter du BTC, achetant en moyenne 3 000 BTC par mois au troisième trimestre 2021.

