MicroStrategy incite des centaines de personnes à exhorter le FASB à modifier les normes comptables Bitcoin

Le Financial Accounting Standards Board a reçu des centaines de lettres inspirées de MicroStrategy qui demandent instamment que les normes comptables américaines soient reconsidérées pour s’adapter aux entreprises qui détiennent du Bitcoin.

MicroStrategy a récemment écrit au Financial Accounting Standards Board (FASB) : « Cette déconnexion entre les états financiers d’une entité et la réalité économique de sa situation financière et de ses résultats d’exploitation crée de la confusion et ne parvient pas à fournir aux investisseurs, aux analystes et au grand public les informations ils doivent procéder à une évaluation éclairée des perspectives actuelles et futures d’une entité.

Actuellement, les entreprises qui ne sont pas des sociétés d’investissement déclarent Bitcoin comme des actifs incorporels. Cela signifie que Bitcoin est enregistré dans les bilans à son coût historique et est ensuite déprécié si la valeur baisse. Cependant, la valeur ne peut jamais être révisée à la hausse si le prix du Bitcoin augmente.

Notamment, le FASB ne modifie pas les règles en fonction du nombre de lettres qu’il reçoit, mais le volume indique un consensus clair entre les entreprises détenant Bitcoin en réserve et d’autres parties intéressées : la réglementation actuelle ne fournit pas aux investisseurs des informations claires sur la situation financière d’une entreprise. perspectives, notamment en ce qui concerne Bitcoin.

Parmi ceux qui ont écrit au FASB pour les exhorter à prendre des mesures figuraient les quatre grands cabinets comptables, un panel de l’American Institute of CPAs, certains groupes d’investisseurs et des entreprises individuelles. Les demandes répondaient à l’appel du FASB à contribuer à son programme à long terme. Les commentaires étaient attendus le 22 septembre.

L’Alliance of Concerned Investors a écrit : « Nous recommandons que le FASB lance immédiatement un projet sur la comptabilisation des actifs numériques ; attendre jusqu’à ce qu’ils deviennent omniprésents dans l’information financière peut mettre le FASB si loin derrière, ils pourraient ne jamais rattraper leur retard. »

Le FASB a rejeté les appels précédents à réviser les normes comptables pour Bitcoin, affirmant que la plupart des entreprises n’ont pas de participations importantes et que si elles acceptent la devise comme moyen de paiement, elles la convertissent immédiatement en espèces, a rapporté Bloomberg. Cependant, certaines grandes entreprises ont doublé leurs investissements Bitcoin, y compris MicroStrategy et Square, et elles ne vendent pas.

Début septembre, le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, a annoncé que la société avait acheté 5 050 Bitcoins supplémentaires pour environ 242,9 millions de dollars en espèces au cours du troisième trimestre.

Depuis août 2020, MicroStrategy a acheté et détenu environ 114 042 Bitcoins, acquis à un prix d’achat global de 3,16 milliards de dollars et à un prix moyen de 27 713 dollars par bitcoin, frais et dépenses compris. L’entreprise possède plus de Bitcoin que toute autre entreprise publique dans le monde.