MicroStrategy, le plus grand détenteur public de Bitcoin achètera plus de BTC malgré 690 millions de dollars de pertes de valeur

Au 30 juin 2021, la base de coût des actifs numériques non conformes aux PCGR et le calcul non conforme aux PCGR de la valeur marchande du bitcoin de MicroStrategy étaient de 2,741 milliards de dollars et de 3,653 milliards de dollars. (Image : .)

La société de logiciels d’analyse d’entreprise et de mobilité MicroStrategy, qui détient le plus grand nombre de bitcoins parmi les entreprises publiques au monde, continuera d’acheter l’actif numérique même si elle a déclaré des pertes de valeur de 424,8 millions de dollars au cours du deuxième trimestre de 2021. Les pertes de valeur cumulées étaient de 689,6 millions de dollars. depuis le troisième trimestre 2020. Au 30 juin 2021, la société détenait 105 085 bitcoins d’une valeur comptable ou comptable de 2,051 milliards de dollars. La valeur comptable moyenne par bitcoin était d’environ 19 518 $. Selon buybitcoinworldwide.com, Tesla suivi de Galaxy Digital Holdings, Voyager Digital et Square étaient d’autres principaux détenteurs de bitcoins publics possédant respectivement 42 902, 16 400, 12 260 et 8 027 bitcoins.

« Nous continuons d’être satisfaits des résultats de la mise en œuvre de notre stratégie d’actifs numériques. Notre dernière augmentation de capital nous a permis d’étendre nos avoirs numériques, qui dépassent désormais 105 000 bitcoins. À l’avenir, nous avons l’intention de continuer à déployer des capitaux supplémentaires dans notre stratégie d’actifs numériques », a déclaré Michael J. Saylor, PDG de MicroStrategy dans un communiqué. La société considère l’acquisition et la détention de bitcoins comme une réserve de valeur fiable soutenue par une architecture robuste, publique et open source, indépendante de la politique monétaire souveraine.

Lire aussi : Le FMI met en garde contre l’adoption généralisée de la cryptographie ; affirme que son «coût le plus direct» est pour la stabilité macroéconomique

Au 30 juin 2021, la base de coût des actifs numériques non conformes aux PCGR et le calcul non conforme aux PCGR de la valeur marchande du bitcoin de MicroStrategy étaient respectivement de 2,741 milliards de dollars et de 3,653 milliards de dollars, ce qui reflétait un coût moyen par bitcoin d’environ 26 080 dollars et un prix de marché par bitcoin de 34 763,47 $. “MacroStrategy LLC, une filiale de MicroStrategy, détient environ 92 079 des bitcoins”, a ajouté la société. La perte nette de MicroStrategy pour le deuxième trimestre était de 299,3 millions de dollars par rapport à un bénéfice net de 3,4 millions de dollars, pour le deuxième trimestre 2020.

La société avait annoncé en juin de cette année qu’elle avait levé 500 millions de dollars en vente d’obligations pour acheter plus de Bitcoins. “MicroStrategy a l’intention d’utiliser le produit net de la vente des billets pour acquérir des bitcoins supplémentaires”, a déclaré la société dans un communiqué, soulignant l’intérêt institutionnel pour la plus grande crypto-monnaie du monde malgré la récente correction des prix.

Le mois dernier, Tesla d’Elon Musk avait également signalé une dépréciation de 23 millions de dollars liée à Bitcoin dans son résultat d’exploitation du deuxième trimestre à la suite de la baisse du prix de la monnaie numérique à 30 000 dollars en juin. Tesla et MicroStrategy considèrent les bitcoins comme des actifs incorporels. Par conséquent, toute diminution de leurs justes valeurs en dessous des valeurs des actifs des entreprises pour les monnaies numériques à tout moment les obligera à enregistrer une dépréciation. Cependant, les pertes pourraient ne pas avoir d’impact sur Tesla puisque son investissement valait plus d’un milliard de dollars en bitcoins. Le bénéfice d’exploitation de l’entreprise a augmenté de 301% pour atteindre 1,3 milliard de dollars, contre 327 millions de dollars au deuxième trimestre 2020.

