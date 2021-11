MicroStrategy n’est pas la seule entreprise à avoir Bitcoin (BTC)

La société MicroStrategy de Michael Saylor n’est pas la seule à posséder Bitcoin (BTC). Par exemple, nous avons Tesla et Square. En attendant qu’ils continuent à augmenter.

Soit dit en passant, sur CNBC, le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, a prédit que Bitcoin augmenterait pour toujours. Par conséquent, il y a encore de nombreux avantages à venir.

«Notre opinion est que Bitcoin sera volatil car il est connecté à l’ensemble du marché de la cryptographie et il est nouveau. Mais il continuera à augmenter pour toujours.

En fait, Saylor continue de croire au Bitcoin, au troisième trimestre, MicroStrategy a acheté 8 957 BTC. Ce qui a porté sa détention de Bitcoins à 114 042.

Quoi qu’il en soit, Michael Saylor, PDG de MicroStrategy, a réitéré qu’il continue de détenir Bitcoin et a déclaré: « Ne vendez pas votre Bitcoin ».

En outre, il a déclaré qu’il continuerait d’évaluer les opportunités de lever encore plus de capitaux pour exécuter sa stratégie sur Bitcoin. Et que la société est ouverte à des partenariats qui lui permettront d’acheter plus de BTC.

Cependant, MicroStrategy n’est pas la seule entreprise à avoir Bitcoin dans son bilan. Nous avons trois sociétés qui possèdent également la principale crypto-monnaie.

Tesla (TSLA) possède Bitcoin

Tesla a plus de 2,6 milliards de dollars en Bitcoin. Ce qui signifie que leurs avoirs s’élèvent à 42 000 Bitcoin.

En juillet, le PDG Elon Musk a tweeté que Tesla possédait « environ 42 000 Bitcoins ». Au premier trimestre, Tesla a déclaré à la SEC que la valeur de ses avoirs en Bitcoin était de 2,48 milliards de dollars.

Plus tard, la société a vendu du Bitcoin pour une valeur de 170 millions de dollars US. Quelque chose qui a été fait pour démontrer la liquidité de Bitcoin comme alternative au maintien de l’argent liquide au bilan.

Fait amusant, Michael Saylor a recommandé à Elon Musk d’utiliser le produit de la vente de ses actions Tesla et de les investir dans Bitcoin.

En fin de compte, le commentaire est venu en réponse à un sondage créé par Elon Musk via son compte Twitter. Où il a demandé à sa communauté s’il devait vendre 10% des actions Tesla.

Carré (SQ)

Pour sa part, le co-fondateur et PDG de Square, Jack Dorsey, est depuis longtemps un défenseur du Bitcoin. Square possède 8 027 Bitcoins.

En fait, vos espoirs pour la crypto-monnaie s’étendent au-delà de vos capacités financières.

« Mon espoir est que cela crée la paix dans le monde ou aide à créer la paix dans le monde. »

Soit dit en passant, Jack Dorsey a déclaré: « Notre objectif est d’aider Bitcoin à devenir la monnaie native d’Internet. »

« Si je n’étais pas sur Square ou Twitter, je travaillerais sur Bitcoin, mais je pense qu’ils ont tous les deux un rôle à jouer. »

Marathon Digital Holdings Inc (MARA)

De même, Marathon Digital Holdings, une entreprise de minage de crypto-monnaie basée aux États-Unis, possède plus de 460 millions de dollars en Bitcoin.

Avec une capitalisation boursière d’environ 7,5 milliards de dollars, Marathon Digital est nettement plus petit que Square et Tesla. À ce jour, sa flotte minière a produit environ 2 516 Bitcoins auto-minés.

En effet, la société n’a pas vendu de Bitcoin depuis octobre 2020. Elle a même acheté 4 812 Bitcoins en janvier 2021. En raison de l’accumulation continue, Marathon possède environ 7 453 Bitcoins.

En guise de clôture, la valeur du Bitcoin se négocie à 67 284 $, selon les données de CoinMarketCap.

Je dis au revoir avec cette phrase de Michael Saylor : « Bitcoin est le langage de l’argent. »

