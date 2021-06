MicroStrategy offrirait 400 millions de dollars pour acheter plus de BTC | Invezz

MicroStrategy, une société d’intelligence économique cotée en bourse, prévoit de doubler sa participation dans Bitcoin (BTC). La société a publié cette nouvelle via un communiqué de presse le 7 juin, notant qu’elle avait l’intention d’offrir 400 millions de dollars (282,64 millions de livres sterling) en obligations senior pour acheter plus de BTC. Apparemment, les plans de l’entreprise surviennent alors même qu’elle prévoit que cet investissement lui causera probablement un préjudice important.

Selon le communiqué de presse, les billets expirent en 2028, sous réserve des conditions du marché et d’autres facteurs. Les billets seront émis dans le cadre d’une offre privée à des investisseurs institutionnels qualifiés, conformément à la règle 144A du Securities Act de 1933. MicroStrategy utilisera le produit de la vente des billets pour renforcer ses avoirs en BTC, qui s’élèvent actuellement à 92 079 BTC.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Cependant, MicroStrategy estime que les fluctuations des prix du BTC au cours du deuxième trimestre à ce jour pourraient entraîner une détérioration de plus de 284,50 $ (201,15 £) pour le trimestre fiscal se terminant le 30 juin. Bien que MicroStrategy ait utilisé le produit des offres de billets pour acheter du BTC auparavant, ces billets étaient convertibles en actions (NASDAQ : MSTR). Avec cet achat, la société profitera des billets à ordre qui sont entièrement et inconditionnellement garantis par sa filiale MicroStrategy Services Corp.

La société a franchi cette étape audacieuse malgré la chute de ses actions d’environ 55% depuis que BTC est tombé de son plus haut niveau historique à 64 863,10 $ (45 919,83 £). À long terme, cependant, l’action continue de bien performer puisque MicroStrategy a acheté BTC pour la première fois en 2011 et le prix a augmenté de 430% depuis lors.

Alors que le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, a l’intention de continuer à acheter du BTC, la décision d’offrir les billets de premier rang a valu à l’entreprise d’être critiquée.

Par exemple, Marc Lichtenfeld, stratège en chef des revenus d’Oxford Club, a déclaré que la décision de l’entreprise de conserver tout son argent en BTC constitue une violation de l’obligation fiduciaire. Il a ajouté qu’emprunter 400 millions de dollars (282,64 millions de livres sterling) après avoir subi une perte importante ce trimestre est irresponsable de la part de l’entreprise. Lichtenfeld a poursuivi en soulignant que MicroStrategy empruntait des fonds pour parier sur un actif volatil plutôt que de développer son activité.

OK, j’ai dit que $ MSTR détenant tout son argent en Bitcoin est une violation de l’obligation fiduciaire. Maintenant, il emprunte 400 millions de dollars pour acheter plus de Bitcoin – après avoir subi une perte de 284,5 millions de dollars ce trimestre à cause de Bitcoin. Je suis abasourdi par ce niveau d’irresponsabilité.

– Marc Lichtenfeld (@stocksnboxing) 7 juin 2021