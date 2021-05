Réserve d’or de valeur

MicroStrategy peut acheter plus de BTC, mais peut «vendre» et «diminuer ses avoirs globaux de Bitcoin»

MicroStrategy, société de veille économique cotée en bourse, a publié ses résultats financiers du premier trimestre 2021, révélant «l’un des trimestres opérationnels les plus solides» de son activité depuis des années.

Plus important encore, MicroStrategy continue à HODL tous les 91579 BTC qu’elle a achetés jusqu’à présent. Michael J. Saylor, PDG de MicroStrategy, a déclaré:

«Les résultats du premier trimestre de MicroStrategy étaient un exemple clair que notre stratégie d’entreprise à deux volets visant à développer notre activité de logiciels d’analyse d’entreprise et à acquérir et détenir des bitcoins génère une valeur substantielle pour les actionnaires.»

La société, cependant, n’en a pas terminé avec sa frénésie d’achat de bitcoins et «peut acheter des BTC supplémentaires et augmenter ses avoirs globaux». Mais ils peuvent aussi «vendre ses bitcoins et diminuer ses avoirs globaux en bitcoins».

En septembre, Saylor avait déclaré: «Je ne l’ai pas acheté pour le vendre. Jamais », puis cette année,« Si vous possédiez l’actif le plus recherché de l’univers, pourquoi le vendriez-vous un jour? »

Mais bien sûr, à un moment donné, il doit vendre, au moins certains.

Cette semaine, comme nous l’avons signalé, Tesla a vendu 10% de ses avoirs en bitcoins, mais cette réduction, comme l’a dit le PDG du constructeur de voitures électriques, visait à prouver la liquidité de l’actif cryptographique tout en assurant qu’ils croient en sa valeur à long terme. .

Fait intéressant, au moment de l’achat de Bitcoin, il représentait 7,7% de la trésorerie disponible de Tesla, qui à la fin du mois de mars, il était passé à 14,4%.

MicroStrategy a quant à lui déclaré une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 82,5 millions de dollars, contre 22,9 millions de dollars à la fin du trimestre précédent.

La société a annoncé une augmentation de 10,3% de ses revenus à 122,9 millions de dollars, avec des revenus provenant des licences de produits et des services d’abonnement s’élevant à 31,3 millions de dollars, soit une augmentation de 52,3%.

Le bénéfice brut pour le trimestre était de 100,4 millions de dollars tandis que la perte nette était de 110,0 millions de dollars, ou 11,40 dollars par action sur une base diluée, comparativement à un bénéfice net de 0,7 million de dollars.

