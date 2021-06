MicroStrategy possède désormais 105 085 Bitcoin au total après le dernier achat à un prix moyen de 600

Réserve d’or de valeur

MicroStrategy possède désormais 105 085 Bitcoin au total après le dernier achat à un prix moyen de 37 600 $

MicroStrategy, cotée en bourse, a acheté 13 005 BTC supplémentaires pour environ 489 millions de dollars en espèces à un prix moyen d’environ 37 617 $ par bitcoin.

Pendant ce temps, aujourd’hui, le prix du Bitcoin a chuté jusqu’à 31 750 $.

Avec ce dernier achat, MicroStrategy détient désormais un total de 105 085 bitcoins, qui ont été acquis à environ 2,741 milliards de dollars, et un prix d’achat moyen d’environ 26 080 $ par bitcoin.

Cependant, le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, n’en a pas encore fini avec l’achat de Bitcoin. Il y a environ une semaine, il a annoncé que la société avait déposé une demande auprès de la SEC des États-Unis pour vendre jusqu’à 1 milliard de dollars d’actions ordinaires pour acheter encore plus de Bitcoin.

Jusqu’à présent, il détient 0,56% de l’offre en circulation de Bitcoin, au moment de la rédaction. Les avoirs de la société représentent également 0,5% de l’offre fixe de Bitcoin de 21 millions.

Maintenant, étant donné que Saylor a déjà acheté BTC, le marché n’a pas ce facteur qui joue en sa faveur. Combiné avec le fait que la Chine s’attaque de manière agressive à l’extraction et au commerce de crypto avant le 100e anniversaire du parti au pouvoir le 1er juillet, le prix BTC et, par extension, les altcoins risquent de se vendre davantage.

Il faut voir si Bitcoin tiendra la fourchette de 30 000 $ à 40 000 $ ou ira pour l’ATH du marché haussier 2017 de 20 000 $.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.