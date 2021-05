MicroStrategy révèle un achat de 15 millions de dollars en Bitcoin

Compartir

En ce qui concerne le bitcoin, MicroStrategy en cherche plus. Cela vient après l’achat de plus de 20000 BTC au premier trimestre de l’année, pour un coût moyen d’environ 52000 dollars (pour un coût total de plus de 1 milliard de dollars). Désormais, la société de veille économique dirigée par l’avocat de Bitcoin Michael Saylor augmente sa position.

La macro MicroStrategy

Saylor a partagé sur Twitter aujourd’hui que la société avait acheté 271 BTC supplémentaires, au coût de 55387 $ par pièce. Il a également noté qu’à ce jour, la société a plus de 90K BTC au total, soit en moyenne un peu plus de 24K $ par pièce. La société 8-K qui fait référence à l’achat est également incluse dans le message Twitter.

Dans un communiqué du premier trimestre, la société a déclaré que «les résultats du premier trimestre étaient un exemple clair de notre stratégie d’entreprise à deux volets, en développant notre activité de logiciels d’analyse commerciale et en acquérant et détenant des bitcoins qui génèrent une valeur substantielle pour les actionnaires». Le dernier achat de bitcoins de la société semble réaffirmer cette position d’il y a quelques mois.

La nouvelle intervient dans la foulée du PDG de Tesla, Elon Musk, suspendant les paiements en bitcoins pour les achats de véhicules, invoquant des préoccupations environnementales.

Qui est qui

MicroStrategy ($ MSTR) est la plus grande société de veille économique indépendante cotée en bourse aux États-Unis, avec un produit utilisé par plusieurs sociétés Fortune 500. Les achats récents de 8-K et d’anciens bitcoins ne sont pas la première fois que MicroStrategy intègre des crypto-monnaies dans les affaires. Le mois dernier, la société a publié un 8-K dans lequel elle a révélé sa décision de payer son conseil d’administration en Bitcoin.

Saylor a été un fervent défenseur des crypto-monnaies et a conduit l’année dernière MicroStrategy à être la première société cotée en bourse à modifier la stratégie d’entreprise pour adopter le bitcoin. Seules 32 sociétés cotées en bourse, sur 40000 présentes sur le marché, ont des bitcoins dans leur bilan. MicroStrategy est le plus grand détenteur de BTC d’entreprise coté en bourse à ce jour. Les actions de la société ont chuté de près de 10% sur la journée.

MicroStrategy a enregistré une augmentation de 10% de ses revenus au premier trimestre, avec une augmentation de plus de 50% des revenus de licences de produits et d’abonnements.

MicroStrategy cherche toujours à «acheter l’automne» | Source: BTC-USD sur TradingView.com

La conviction crypto

Comme si les décisions commerciales tournées vers le public ne suffisaient pas, les déclarations de Saylor sur la cryptographie en général vous en diront beaucoup sur les perspectives optimistes de l’entreprise. Hier encore, Saylor a décrit Bitcoin comme «la technologie la plus puissante et la plus perturbatrice de notre vie». De plus, Saylor a organisé une conférence sur «Bitcoin pour les entreprises» en février. Saylor parle souvent de la “ norme Bitcoin ” comme un moyen d’aider les pays en difficulté à relancer leur économie.

Étant donné que Saylor reste un fervent défenseur des crypto-monnaies, affirmant même qu’il n’y a «aucune chance» que le bitcoin soit remplacé, il semble que l’engagement de MicroStrategy dans l’espace est susceptible de se poursuivre au cours des prochains trimestres.

