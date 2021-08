MicroStrategy Stock a gagné 452% au cours de la première année sur la norme Corporate Bitcoin ⋆ Crypto new media

in

Un an après l’adoption d’une norme d’entreprise Bitcoin, le stock de MicroStrategy a explosé alors que le prix du bitcoin a augmenté de 306%.

« Ce n’est pas une spéculation, ni une haie. C’est une stratégie d’entreprise délibérée d’adopter la norme Bitcoin.

Ce sont les mots du PDG Michael Saylor à la suite de l’annonce de la décision de MicroStrategy d’adopter une norme bitcoin d’entreprise. Annoncée pour la première fois il y a un an hier, le 11 août 2020, cette décision était la première du genre et a constitué une étape importante dans l’histoire du bitcoin.

Avec le recul d’un an, l’action MicroStrategy a gagné 452,92%, tandis que le prix du bitcoin a augmenté de 306,66%. L’une des raisons de la surperformance des actions MSTR est les attaques spéculatives exécutées, en optimisant le bilan de l’entreprise pour acquérir plus de bitcoins.

MSTR et BTC Performance d’un an MSTR libellé en BTC

Dans The Daily Dive #005, « Writing The Corporate Bitcoin Accumulation Playbook », nous avons couvert les différentes manières dont MicroStrategy a utilisé son accès aux marchés de capitaux publics pour acquérir plus de bitcoins :

08/11/20 – MicroStrategy adopte Bitcoin comme principal actif de réserve du Trésor

08/11/20 – MicroStrategy annonce le lancement d’une offre publique d’achat aux enchères néerlandaise modifiée visant l’achat jusqu’à 250 millions de dollars de ses actions ordinaires de catégorie A

12/07/20 – MicroStrategy annonce une proposition d’offre privée de 400 millions de dollars de billets de premier rang convertibles

11/12/20 – MicroStrategy conclut une offre de 650 millions de dollars de billets de premier rang convertibles à 0,750 % échéant en 2025

21/12/20 – MicroStrategy annonce plus d’un milliard de dollars d’achats totaux de Bitcoin en 2020

16/02/21 – MicroStrategy annonce une proposition d’offre privée de 600 millions de dollars de billets de premier rang convertibles

20/02/21 – MicroStrategy conclut une offre de 1,05 milliard de dollars de billets de premier rang convertibles échéant en 2027 à 0% de coupon et 50% de prime de conversion avec utilisation du produit en Bitcoin

24/02/21 – MicroStrategy acquiert 19 452 Bitcoins supplémentaires pour 1,026 milliard de dollars

06/07/21 – MicroStrategy annonce une proposition d’offre privée de 400 millions de dollars de billets garantis de premier rang

14/06/21 – MicroStrategy conclut une offre de 500 millions de dollars de billets garantis de premier rang à 6,125% échéant en 2028 avec utilisation du produit de Bitcoin

14/06/21 – MicroStrategy lance une offre de titres « au marché » offrant la flexibilité nécessaire pour vendre jusqu’à 1 milliard de dollars de ses actions ordinaires de catégorie A au fil du temps

Saylor et MicroStrategy ont pris beaucoup de chaleur, en particulier pour la dernière augmentation de 500 millions de dollars de dette obligataire indésirable et l’achat ultérieur de bitcoins, alors que les chances restent incroyablement en faveur de Saylor et MicroStrategy.

