MicroStrategy vend des billets de 500 millions de dollars pour acheter du Bitcoin

MicroStrategy a vendu avec succès 500 millions de dollars de billets de banque (“les billets”) qu’elle a annoncé vendre le 8 juin lors d’une conférence de presse pour acheter du Bitcoin. Les billets ont été vendus à des acheteurs institutionnels qualifiés dans le cadre d’une offre privée conformément à la règle 144A du Securities Act de 1933. Tous ont été vendus à des personnes en dehors des États-Unis conformément au règlement S du Securities Act.

Au moment de l’offre, MicroStrategy a estimé que le produit net de la vente des billets et des garanties associées après déduction des remises et commissions initiales et des frais d’offre estimés payables par MicroStrategy serait de 488 millions de dollars.

MicroStrategy confirme la vente de billets

Dans un communiqué de presse publié aujourd’hui, MicroStrategy affirme que les billets et garanties ont été vendus à des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la Securities Act.

« Les obligations sont entièrement et inconditionnellement garanties sur une base sécurisée de premier rang, conjointement et individuellement, par MicroStrategy Services Corporation, une filiale en propriété exclusive de MicroStrategy, et peuvent être garanties de la même manière par certaines filiales de MicroStrategy qui peuvent être formées ou acquises après la clôture de la offrir. “

L’achat des billets offerts par la société a suscité un grand intérêt, car la société aurait reçu plus de 1,5 milliard de dollars de commandes de billets d’une valeur de 500 millions de dollars.

Le PDG Michael Saylor, qui a toujours été optimiste sur Bitcoin, a déclaré que le plan était d’acheter plus de Bitcoin à ajouter à son portefeuille, qui s’élève maintenant à environ 92 079 Bitcoins.

Le communiqué de presse a également publié un avis;

« Ce communiqué de presse ne constituera pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat des billets ou de tout autre titre, et il n’y aura pas non plus de vente des billets ou des garanties connexes dans un État ou une juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation, ou la vente serait illégale en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction. »

La société n’a pas encore révélé quand elle achètera plus de Bitcoin.

MicroStrategy présente une nouvelle filiale

La société a également annoncé une nouvelle filiale, MacroStrategy LLC, qui détient désormais tous les bitcoins que la société a achetés jusqu’à présent. Ceci est censé être un jeu pour séparer le portefeuille d’investissement du cœur de métier de MicroStrategy, qui est un fournisseur de logiciels d’application d’entreprise.

MicroStrategy est la plus grande société indépendante de business intelligence et d’analyse cotée en bourse. Son symbole boursier est MSTR et il est coté au NASDAQ.

La bourse a réagi positivement à cette nouvelle. Les actions de MicroStrategy sont en hausse de 80% au moment de la rédaction. La capitalisation boursière de MicroStrategy s’élève désormais à environ 5,82 milliards de dollars, un bond massif par rapport aux 5,03 milliards de dollars d’hier.

Source : BTCUSD sur TradingView.com

Réaction du marché Bitcoin à MicroStrategy

Cette nouvelle fait suite à l’annonce de Paul Tudor Jones qu’il souhaite allouer 5% de son portefeuille au Bitcoin. Donner à Bitcoin le coup de poing dont il avait besoin pour enfin surmonter la bosse de 40 000 $ après l’annonce de la reprise des paiements Bitcoin par Tesla. Le prix du Bitcoin est en hausse de 9% aujourd’hui et se situe actuellement à un peu plus de 40 000 $.

Bien qu’il ne s’agisse en aucun cas du rallye haussier auquel les investisseurs s’attendaient, cela montre que les investisseurs institutionnels sont toujours optimistes quant à l’avenir de l’actif alors qu’il commence son rallye après sa chute il y a environ un mois.

MicroStrategy possède actuellement 3,7 milliards de dollars de Bitcoin sur la base des prix actuels, qui ont tous été achetés à une moyenne de 24 000 $ par Bitcoin. Ce montant est supérieur à celui de toute autre société cotée en bourse dans le monde.

Graphique de TradingView.com