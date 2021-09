MicroVision est à vendre, mais sans acheteurs, n’achetez pas d’actions MVIS

in

MicroVision (NASDAQ :MVIS) est toujours en vente, du moins selon le dernier rapport 10-Q de la société. La raison est assez simple. Elle n’a encore qu’un seul client pour ses produits Lidar. Et c’est sur une base de redevances. Cela laisse le stock de MVIS assez surévalué à l’heure actuelle.

Source : shutterstock.com/temp-64GTX

J’ai écrit sur cette situation quelque peu étrange au cours des derniers mois. J’ai soutenu qu’étant donné que MicroVision est à vendre et qu’il n’y a pas de preneurs, le stock de MVIS est susceptible de baisser. L’action a récemment atteint un sommet de 22,58 $ à la clôture le 10 juin, quelques jours avant mon article précédent, et elle est en baisse de 45,6% à 12,28 $ à la clôture du 24 septembre. Cependant, étant donné que MVIS a toujours une valeur marchande énorme. de plus de 2,09 milliards de dollars, avec un chiffre d’affaires annuel prévu de seulement 3,63 millions de dollars, c’est tout simplement trop élevé.

Alternatives stratégiques pour MicroVision

La direction l’a clairement indiqué dans ses documents trimestriels et même aussi récemment que le 4 août, lorsqu’elle a publié ses derniers résultats et tenu une conférence téléphonique. Cependant, étant donné qu’elle a été en mesure de lever des fonds supplémentaires au cours des derniers mois, il semble que la société cherche à faire plus qu’une simple vente.

À la fin du premier trimestre, la société a indiqué qu’elle disposait de 75 millions de dollars en espèces et, au 30 juin, de 135,3 millions de dollars. C’était très intelligent de la part de l’entreprise. C’est parce que MicroVision utilise encore beaucoup d’argent. C’était aussi un moyen pour la direction de profiter de son énorme valorisation boursière de 2 milliards de dollars.

Voici le problème fondamental tel qu’énoncé dans la section Déclaration de gestion (page 6) de son 10-Q :

“Cependant, bien que nous ayons un client pour l’un de ces produits qui génère des revenus de redevances, le volume des ventes et les redevances résultantes de ce produit ne sont pas significatifs, et nous n’avons pas pu obtenir de clients supplémentaires pour lancer l’un de nos produits.”

L’entreprise possède une excellente technologie Lidar, mais un seul client. Ils veulent faire partie d’un groupe plus large, comme une entreprise automobile ou une entreprise de logiciels. En fait, ils sont maintenant prêts à faire une joint-venture et d’autres types d’options stratégiques :

« En conséquence, depuis février 2020, nous recherchons simultanément des alternatives stratégiques, notamment une vente ou une fusion potentielle de la Société, la vente d’une partie de la Société, un investissement minoritaire stratégique, un accord de licence ou une autre transaction, tout en continuant à développer notre 1er Module Lidar à longue portée de génération.

La direction l’a plus ou moins confirmé lors de la dernière conférence téléphonique. Le directeur financier a déclaré lors de la conférence téléphonique :

« … nous n’avons actuellement aucun accord ou engagement pour nous engager dans une transaction stratégique spécifique. »

Où cela laisse les investisseurs en actions MVIS

Au cours des six derniers mois, MicroVision a perdu 21,19 millions de dollars sur la base du bénéfice net. Cependant, d’un état de trésorerie, la perte de flux de trésorerie d’exploitation était de 11,277 millions de dollars, et du point de vue des flux de trésorerie disponibles (FCF), la perte était de 13,161 millions de dollars. Cela s’explique par le fait que des dépenses en immobilisations supplémentaires de 1,884 million de dollars ont été effectuées au cours de la période.

À ce rythme, l’entreprise perdra 26 millions de dollars par an, bien que je pense que cela se rapprochera de 30 $ à mesure que les dépenses d’investissement et les coûts d’exploitation augmenteront. Étant donné que la société dispose de 135 millions de dollars en banque, elle peut durer de quatre à cinq ans avec ce taux de consommation de liquidités sans avoir à lever plus de liquidités.

Que faire avec MVIS Stock

Seeking Alpha montre qu’il y a 2 analystes qui couvrent l’action à Wall Street. Il n’y a pas d’objectif de cours de l’action donné. Yahoo! Finance montre que 3 analystes couvrent le titre, mais leurs recommandations initiales d’achat étaient en 2016 ou 2017. Ne comptez pas sur eux pour écrire sur le titre de si tôt.

Le problème de l’entreprise est que sa technologie est très avancée, mais il n’est pas surprenant qu’elle n’ait qu’un seul client. Chaque entreprise du secteur automobile cherche un moyen de rendre ses véhicules impressionnants et uniques, et Lidar n’est pas si convaincant que tout le monde le souhaite.

Par conséquent, je suggère que la plupart des investisseurs voudront peut-être attendre que l’action baisse encore plus avant d’investir dans l’action MVIS. À l’heure actuelle, ce n’est guère une bonne affaire, même après une baisse des prix.

