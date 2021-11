Mid-majors avec les meilleures cotes du Final Four

Facilement, le mid-major qui a la meilleure chance de faire une apparition dans le Final Four de la NCAA est les Bonnies de Saint-Bonaventure. Avant que les Bonnies ne tombent face à LSU au premier tour du Big Dance de la saison dernière, ils ont traversé l’Atlantic 10 Conference, remportant à la fois un championnat de saison régulière et un championnat A10. Les Bonnies devront repousser une équipe expérimentée des Richmond Spiders vers le sommet de l’A10, mais devraient sinon connaître encore plus de succès cette saison.

Non seulement les cinq seniors de St. Bonaventure sont de retour, mais les Bonnies sont l’équipe masculine de basket-ball universitaire classée n ° 23 de l’Associated Press au pays; le seul mid-major non-Gonzaga à décrocher le Top-25 de pré-saison.

Le plus grand défi de pré-saison de St. Bonaventure sera un affrontement en décembre avec UConn à Newark, New Jersey, dans le cadre du Never Forget Tribute Classic. Placez vos paris tôt sur les Bonnies avant que le bruit ne s’intensifie autour d’eux et que les cotes commencent à bouger.

