Midas de Fortnite est toujours en vie selon le Lore Guardian Donald Mustard

Le monde des traditions de Fortnite est immense et souvent difficile à saisir, bien que la dernière année du jeu nous ait montré un développeur d’Epic Games soudainement plus intéressé à mettre l’histoire de Fortnite à l’honneur. Pourtant, vous seriez pardonné de perdre la trace de qui est qui, qui est vivant, qui est mort – ou même ce que signifie mort dans un monde où les personnages parcourent perpétuellement l’espace-temps. Dans sa dernière vidéo remplie de teasers, Donald Mustard, directeur de la création d’Epic et auteur de facto de la Bible sur les traditions de Fortnite, a confirmé au moins une pièce d’un puzzle beaucoup plus vaste : Midas n’est pas mort.

Midas est l’ancien (et futur ?) leader de GHOST, une branche d’espionnage apparente de l’Ordre Imaginé. La dernière fois que nous avons vu l’homme à la touche dorée, il ne dorait pas tout ce avec quoi il était en contact, mais rendait plutôt le monde Fortnite tout entier assez détrempé. Son « Appareil » à la fin du chapitre 2, saison 2 était censé être une tentative non autorisée de percer la tempête qui entoure l’île fortifiée d’Apollo.

Mais le plan a été emporté après que son succès momentané a cédé la place à un raz-de-marée d’échecs. L’île a été inondée pendant des semaines au cours de la saison suivante, et Midas n’a toujours pas été revue à ce jour. S’est-il noyé dans sa propre mer de chaos ?

Apparemment non, comme l’a dit Mustard dans son dernier d’une série de teasings vidéo en cours. Comme Phil Spencer de Xbox, les fans de Fortnite savent regarder en arrière-plan les vidéos de selfie de Mustard lorsqu’il les partage – et le R2-D2 en arrière-plan peut être une allumette supplémentaire – mais la dernière vidéo était plus brutale que d’habitude.

« Midas est génial… Et pas mort ! » a déclaré Mustard dans la dernière seconde de la vidéo beaucoup plus longue. L’auteur de l’histoire de Fortnite est également un illustrateur talentueux et a utilisé ces derniers jours pour dessiner certains de ses personnages préférés et ceux des autres et les partager en ligne, maintenant que nous approchons de la fin du chapitre 2.

Midas a émergé comme l’un des personnages les plus importants de la tradition Fortnite au cours des deux dernières années, il est donc logique qu’il obtienne un croquis de signature de l’exécutif, mais la moutarde toujours épicée a utilisé la vidéo pour faire allusion à quelque chose de beaucoup plus grand, laissant les fans se demandent : si Midas est vivant, comment pourrait-il jouer dans le cataclysme à venir ? On suppose déjà que la Fondation fera un retour, surtout après que The Rock a presque confirmé qu’il exprime le personnage.

Il n’y a qu’une seule façon de savoir ce qui se passe ensuite: syntonisez la finale du chapitre 2 de Fortnite à 13 h 00 PT / 16 h 00 HE le 4 décembre, avec des listes de lecture pour l’événement ouvrant 30 minutes avant le début des feux d’artifice figuratifs.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.