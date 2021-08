Midas Touch Director donne un objectif Bitcoin de 100 000 $ ou plus ⋆ Crypto new media

in

Bitcoin a évolué latéralement au cours de la journée après une augmentation de la pression de vente ramenée à mi-parcours de ses niveaux actuels. La première crypto-monnaie par capitalisation boursière se négocie à 47 394 $ avec un profit de 5,4% dans le graphique quotidien.

Malgré le refroidissement du marché de la cryptographie, le sentiment est devenu haussier. Le directeur général de Midas Touch Consulting, Florian Grummes, a récemment soutenu la thèse d’optimisme à long terme.

Dans une interview avec David de Kitco News, Grummes a réitéré sa prédiction sur Bitcoin et a affirmé que la crypto-monnaie se poursuivrait en territoire inconnu en 2021.

En ce sens, il s’attend à ce que le prix de la BTC dépasse la barre des 100 000 $ au cours des six prochains mois grâce à l’arrivée de nouveaux capitaux sur le marché.

Les institutions financières pourraient avoir de plus grandes motivations pour se lancer dans la BTC. La crypto-monnaie fait partie des actifs les plus performants de la décennie et, comme l’a dit Grummes, il y a “beaucoup de pression” sur ces entités pour afficher de bonnes performances sur leurs investissements.

Le directeur général de Midas Touch estime que Bitcoin a été conçu pour bien fonctionner dans les conditions économiques actuelles. Il a dit:

(…) beaucoup d’institutions doivent encore rattraper leur retard, et je pense que tout cela a été mis en œuvre dans la théorie des jeux de Satoshi (Nakamoto, créateur de Bitcoin) et ça se passe à merveille.

À court terme, Grummes a reconnu que le prix de BTC avait connu un « bon » rebond au cours des dernières semaines. Cependant, le sentiment haussier généré par cette action sur les prix pourrait se transformer en « cupidité ».

Par conséquent, il a recommandé la prudence à ceux qui cherchaient une entrée et a ajouté :

Je n’achèterais pas ici à ces niveaux. J’attendrai un repli, je suis presque sûr qu’il atteindra peut-être 34 000 $ à 38 000 $ quelque chose autour de cette fourchette, ça va être à nouveau intéressant.

Bitcoin se rallie contre toute attente, sur la bonne voie pour atteindre 1 000 000 $?

Ce recul potentiel fournira plus d’informations sur l’évolution future des prix. Grummes n’a pas exclu une révision de l’ouverture annuelle autour des niveaux de 20 000 $ si le prix de BTC n’est pas en mesure de maintenir un support à 35 000 $.

Au contraire, si le support se maintient dans la zone médiane de ces niveaux, « 100 000 $ se produiront dans les 6 prochains mois ».

S’exprimant sur les facteurs à l’origine de l’action haussière des prix, Grummes a évoqué la migration des mineurs BTC en provenance de Chine. Bien qu’une grande partie du réseau ait été “éliminée”, la crypto-monnaie s’est poursuivie dans une démonstration de “ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort”, a déclaré le directeur général.

Si Bitcoin parvient à grimper à 100 000 $, ce sera comme d’habitude avec des niveaux élevés de volatilité alors que les gens FOMO sur le marché. Cela pourrait conduire à un autre recul de 50 % et à un retour aux sommets précédents, un scénario similaire à celui des derniers mois.

Finalement, la première crypto-monnaie par capitalisation boursière pourrait s’échanger à 1 000 000 $, à un moment donné «au cours de la prochaine décennie», a prédit Grummes. Cependant, cela dépendra de la politique monétaire adoptée par les banques centrales.

Si ces entités continuent à « imprimer de l’argent », Bitcoin pourrait l’absorber et faire grimper son prix beaucoup plus haut. Les détenteurs à court terme et le FOMO sont les deux principaux facteurs qui pourraient entraver un nouveau rallye.