Midcaps US, énergie, financières et thèmes de réouverture à surveiller en 2022 : UBS

Aux États-Unis, certaines entreprises devraient profiter de la demande refoulée dans les secteurs des loisirs, de l’énergie et des services financiers.

Après le gros rebond de 2020 et une croissance raisonnablement bonne en 2021, les investisseurs boursiers attendront bientôt avec impatience ce que 2022 leur réserve. La croissance mondiale, menée par les États-Unis et les pays européens, sera étroitement surveillée par les investisseurs, ainsi que la hausse imminente des taux d’intérêt américains au cours de la nouvelle année. L’évolution de la demande induite par les consommateurs et la croissance des bénéfices qui restera robuste au cours des prochains trimestres seront également quelque chose qui intéressera les investisseurs. Un autre facteur important à surveiller par les investisseurs en 2022 sera les secteurs à la pointe de la croissance ainsi que les secteurs auxquels les investisseurs doivent être prudents.

Récemment, UBS a publié un rapport « A Year of Discovery – Year Ahead 2022 », qui examine en profondeur les facteurs susceptibles d’avoir une incidence en 2022. Extraits :

«Après deux années marquées par des perturbations, des pertes, des fermetures et des réouvertures, nous sommes à l’aube d’une année de découverte», c’est l’objet du rapport. UBS table sur une année en deux semestres. La croissance et l’inflation élevées au premier semestre créeront des opportunités sur les marchés cycliques, y compris la zone euro. Mais avec une croissance et une inflation plus faibles à venir au second semestre, UBS considère également les soins de santé, un secteur relativement défensif, comme bien positionné. Pendant ce temps, les taux, les rendements et les spreads toujours bas signifient que les investisseurs devront penser différemment pour trouver un rendement.

UBS, dans le rapport, indique qu’il a probablement dépassé le pic des taux de croissance du PIB en glissement annuel, mais que la croissance devrait rester élevée, grâce aux dépenses de consommation, au réapprovisionnement des détaillants et aux mesures de relance monétaire et budgétaire.

Cela devrait entraîner une croissance soutenue des bénéfices : nous attendons une croissance de 42 % des bénéfices des entreprises mondiales cette année et de 9 % en 2022.

En ce qui concerne les secteurs, UBS pense qu’il s’agit d’un environnement favorable pour les actions en général, et en particulier pour les secteurs de l’énergie et de la finance, les moyennes capitalisations américaines et les entreprises exposées à la réouverture économique. En revanche, nous constatons une hausse limitée pour des secteurs comme l’industrie, l’immobilier et les biens de consommation de base.

Énergie, financières, moyennes capitalisations américaines, gagnants de la réouverture

Dans un contexte de croissance forte, quoiqu’en ralentissement, UBS continue de privilégier les actions, y compris les gagnants de la croissance mondiale, comme les financières et les actions liées aux matières premières.

Finances: Le début de la saison des résultats aux États-Unis au 3e trimestre a conforté notre point de vue préféré sur les financières. Environ un quart des sociétés financières américaines ont publié des résultats dépassant à plus de 85 % les attentes. Les mouvements de la Fed vers un assouplissement quantitatif progressif devraient entraîner une hausse des rendements à long terme (nous prévoyons des rendements américains à 10 ans à 1,8 % d’ici la fin de l’année), augmentant les marges d’intérêt nettes.

Énergie: Nous voyons une nouvelle hausse des prix du brut dans les mois à venir, tirée par l’approche prudente de l’OPEP+ pour ramener la production et une demande plus forte de carburéacteur alors que les économies rouvrent aux touristes vaccinés.

moyennes capitalisations américaines: Les moyennes capitalisations américaines offrent un équilibre entre exposition cyclique et de qualité, ce qui nous semble intéressant à ce stade du cycle, alors que nous passons d’une croissance élevée à une croissance plus lente. La croissance des bénéfices dépasse les grandes capitalisations, et les moyennes capitalisations se négocient avec la plus forte décote par rapport aux grandes capitalisations en 15 ans, environ 20 %.

Dans un contexte de portefeuille, les moyennes capitalisations offrent également une certaine protection contre le risque, les rendements obligataires augmentent plus rapidement que prévu – ces derniers mois, la performance relative des moyennes capitalisations a été corrélée aux rendements obligataires.

Gagnants de la réouverture : Nous voyons également un potentiel de reprise dans certaines actions exposées à la réouverture économique aux États-Unis. Aux États-Unis, notre liste se concentre sur les entreprises qui devraient bénéficier de la demande refoulée dans les domaines des loisirs, de l’énergie et de la finance.

