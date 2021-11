Middlesbrough bataille avec d’autres clubs de championnat pour l’homme de Sunderland

Middlesbrough est intéressé par la signature du défenseur de Sunderland Tom Flanagan, selon un rapport.

Le joueur de 30 ans a été un pilier du côté de Lee Johnson jusqu’à présent cette campagne. Présent dans 14 des 15 matchs de championnat cette saison, il a aidé son équipe à se classer cinquième de la ligue avant la pause internationale. Depuis son arrivée de Burton en 2018, les fidèles des Black Cats ont des avis mitigés sur le défenseur central.

Selon Football Insider, Middlesbrough n’est pas le seul à vouloir l’Irlandais du Nord. Preston et Bristol City seraient les deux autres clubs de championnat qui poursuivent le défenseur.

Boro ont eu une période choquante avec des blessures jusqu’à présent cette saison. Dans la salle de soins, ils ont trois défenseurs. Marc Bola, Darnell Fisher et Dael Fry sont tous prêts pour de longs séjours sur la touche.

Cependant, il y a finalement eu des nouvelles positives sur le front des blessures. Grant Hall est revenu dans le onze de départ lors de son match nul 1-1 à West Brom samedi. L’ancien joueur des Queens Park Rangers a raté six matchs en raison d’un retrait à l’entraînement avec un coup.

Le nouveau manager Chris Wilder a déjà déclaré il cherchera à renforcer les options de son équipe pendant la fenêtre de transfert de janvier.

Wilder, qui a remporté une promotion avec Sheffield United, aura le temps pendant la pause internationale d’évaluer son équipe avec Boro actuellement sur une série de trois matchs sans victoire.

Sunderland pourrait chercher à tirer profit de Flanagan, qui n’a plus de contrat cet été. Jouant 57 fois dans le championnat pour Burton, il apporterait une bonne expérience à la ligne de fond de Boro.

Chris Wilder confirme les plans de transfert

Le patron de Middlesbrough, Chris Wilder, a déclaré qu’il avait déjà une bonne idée des postes qu’il devait améliorer avant janvier.

Il y a neuf matchs d’ici le mercato. L’ancien manager de Sheffield United espère que son équipe se rapprochera des places de barrage.

Alors que le football de championnat est actuellement au point mort en raison de la pause internationale, Wilder a le temps d’évaluer chaque partie de son équipe.

S’adressant à Teeside Live, il a déclaré: «Je viens déjà avec une bonne idée, mais nous l’évaluons déjà 24h / 24 et 7j / 7.

« C’est en partenariat avec Kieran parce que son expérience est dans le recrutement, donc évidemment nous avons eu de longues discussions sur où nous en sommes.

« C’est un processus continu tout le temps et il ne s’arrêtera jamais.

« L’équipe est un peu déséquilibrée, nous allons essayer de rectifier et de construire une équipe qui a la concurrence et les caractéristiques que je veux physiquement et mentalement et être capable de jouer d’une manière tactique comme je veux le voir. »

Lorsqu’il était aux Blades, il était connu pour son football expansif. Les fans de Boro espèrent qu’il pourra apporter un style de jeu offensif au Riverside.

