Middlesbrough signe un nouveau contrat avec l’ailier prometteur Isaiah Jones

Middlesbrough a annoncé que l’ailier Isaiah Jones avait signé un nouveau contrat de quatre ans jusqu’en 2025.

Jones a initialement signé avant la saison 2019-2020 du côté de la division Isthmian South Central Tooting & Mitcham. Avant cette saison, il n’avait fait qu’une seule apparition pour le club.

Cette année, il a disputé 16 matches avec le championnat et compte trois passes décisives à son actif. Il s’agit notamment de l’égalisation contre Fulham lors de la première journée de la saison et du premier but lors de la victoire contre Bristol City.

Il a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à l’équipe de championnat écossais Queen of the South. Il a marqué un but à ses débuts lors d’une défaite 2-1 contre Alloa Athletic.

Le joueur de 22 ans a également joué dans la Premier League des moins de 23 ans pour Middlesbrough, marquant un but contre son rival du Nord-Est, Newcastle United.

Jones prouve qu’il y a des joyaux dans les ligues inférieures

S’adressant au site Web du club, le nouveau manager Chris Wilder a déclaré : « Je suis ravi qu’il s’engage pour l’avenir. Il est important que nous ayons un bon équilibre entre jeunes joueurs et joueurs expérimentés.

« Au début de sa collaboration avec lui, c’est un auditeur et un apprenant, c’est donc à nous de faire de lui un meilleur joueur et qu’il ait le désir, l’ambition et l’éthique de travail pour améliorer son jeu. »

Le responsable du football, Kieran Scott, a ajouté : « Je suis sûr de parler au nom de toutes les personnes associées au club lorsque je dis que je suis ravi qu’Isaiah ait prolongé son contrat avec le club. C’est une belle histoire et montre qu’il y a des joyaux dans la scène hors ligue.

«Un énorme crédit doit aller à l’Académie et en particulier à Martin Carter qui a repéré et amené Isaiah au club de Tooting.

« Bien qu’il ait fait de grands progrès, la balle est maintenant de retour dans le camp d’Isaiah pour travailler dur pour s’établir dans le onze de départ de Chris et poursuivre son développement avec nous. »

