Middleton arrache les autocollants d’Atlanta et prend les devants

Les Chevreuils ils sont avantagés. Ils ont perdu le facteur terrain après avoir perdu le premier match de la série, ils le récupèrent en remportant le premier hors de leur fief. Les faucons est tombé dans la State Farm Arena pour 102-113 dans un affrontement à la couleur verte claire, celle que le deuxième joueur le plus important de Mike Budenholzer a su lui donner cette fois et combien il est parfois couvert par l’éclat du premier. Khris Middleton il a balayé un dernier quart-temps extraordinaire dans lequel il a marqué 20 points, trois de plus que toute l’équipe adverse, pour un total de 38 et le petit retour dans une dernière période à laquelle ils sont entrés par derrière au tableau d’affichage. Avec elle vient le 2-1, favorable à Milwaukee, après ce troisième duel des finales de Conférence Est encore très serrées.

Middleton, l’un des deux choisis dans la franchise par USA Basketball pour se rendre aux Jeux de Tokyo, a célébré la bonne nouvelle avec son meilleur match dans la phase décisive de la NBA. Aux 38 points sumo 11 rebonds et 7 passes décisives. L’autre qui sera olympique avec les États-Unis, Jrue Holiday, s’est fait remarquer par une autre mauvaise nuit dans les lancements, 2/11, qui s’est heurté au bien que le reste de l’équipe avait, qui s’est terminé par un 51% de réussite dans les tirs sur le terrain. Giannis Antetokounmpo a terminé avec 33 points.

Les Hawks s’imprégnaient de l’ambiance de leur pavillon, qu’il poussait dès le départ. Et quelle entrée. Un match d’ouverture 7-0 a renversé les Bucks, qui sont entrés sur un pied changé. Le jeu des locaux ressemblait à une vague de plus en plus grosse à mesure qu’elle s’approche de la plage et, avec plusieurs coups finissant de bonnes attaques et la précision requise, ils ont couronné. Un triplé de Trae Young avec son classique spasme de célébration les a mis à 15 à la 7e minute.Le meneur était hors de contrôle, des mises de l’extérieur mais aussi des incursions que les visiteurs n’ont pas su arrêter. Le seul antidote pour que le point saignant ne paraisse pas plus important était d’en mettre plus, l’atteignant après le départ d’un Bobby Portis (15 ans) qui serait le révulsif approprié tout au long de la nuit.

Giannis a mis la pile. Il a été arrêté au premier quart, marquant en seulement deux actions, et avec trois d’affilée au milieu du deuxième, il a atterri dans le match. Le sien avait presque complètement repris du terrain. Et pure folie au bord de la pause : une paire de triples, l’un de Young et l’autre de Huerter avec la poudre magique de Young toujours sur le ballon, ont mis les Hawks à dix, une différence qui n’était rien à la fin du deuxième acte la réponse des Bucks à longue distance également, terminant un tir de Pat Connaughton du coin.

Portis était la réponse du banc des Bucks, mais sur les lieux il avait un nom italien : Danilo Gallinari (18 ans). Bogdanovic était hors de propos et Capela n’a pas fait autant de dégâts, donc Trae Young a dû demander de l’aide. C’était nécessaire, surtout quand avant de finir la troisième période et après un triplé de Gallo ; Trae Young a laissé tomber le ballon et un de ses pieds est entré en collision avec l’arbitre sur l’aile, provoquant une torsion de la cheville de la star des Hawks. Les fans ont retenu leur souffle alors qu’il partait pour les vestiaires, bien qu’il soit revenu peu de temps après. Il l’a fait pour porter son score à 35 points, mais cela n’allait être d’aucune utilité. Khris Middleton était un cyclone quand on avait le plus besoin d’elle.

Deux magnifiques jeux d’Antetokounmpo au poste bas ont été rejoints par le dribble de Khris Middleton. Ses trois 3 points en trois minutes ont aidé à desserrer le lest, qui dans ce cas était les Bucks. Il est monté à 20 points seulement dans cette dernière période alors que les Hawks, dans l’ensemble, en ont marqué 17. McMillan n’était pas l’équipe solide qu’ils ont été ces dernières semaines, ils ont perdu la bataille par beaucoup dans la peinture et certains joueurs importants caché, mais surtout ils avaient devant un joueur qui s’allume quand il veut et il n’y a pas d’eau pour éteindre un tel feu.