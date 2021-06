Middleton et Antetokounmpo peuvent avec Durant et lier la série

18/06/2021 à 7h04 CEST

La combinaison d’avant-toit Khris Middleton et la puissance grecque en avant Giannis Antetokounmpo c’était une machine à pointer avec les Milwaukee Bucks qui ont battu les Brooklyn Nets 104-89 dans le sixième match de la demi-finale de la Conférence Est. La victoire des Bucks a mis l’égalité (3-3) dans la série au meilleur des sept et il faudra jouer un match de plus pour décider du vainqueur de l’égalité lors de leur rencontre samedi au Barclays Center de New York.

Middleton a sorti son meilleur match offensif et a contribué un Double-double à 38 points, dont cinq à 3 points en neuf tentatives, a pris 10 rebonds, a distribué cinq passes décisives et récupéré cinq ballons, dans un grand travail défensif, tandis qu’Antetokoumpo a également terminé avec un double-double monumental de 30 points, 17 rebonds et trois passes décisives, ce qui a aidé les Bucks à gagner, ce qui était le seul résultat qui leur a servi pour continuer dans la compétition. Antetokounmpo compte 10 doubles doubles consécutifs en séries éliminatoires et quatre matchs consécutifs en séries éliminatoires avec au moins 30 points et 10 rebonds.

Milwaukee n’était jamais loin derrière et a ouvert le match complètement en sa faveur avec une séquence de 14-0, qui a commencé avec moins de 8 minutes à jouer. Middleton a répondu à toutes les tentatives de retour des Nets pour égaler son record de touchés en carrière en séries éliminatoires. Le meneur Jrue Holiday est également apparu comme un élément clé de l’attaque des Bucks en marquant 21 points, malgré l’absence de 9 des 10 tentatives à 3 points, la saisie de huit rebonds, la délivrance de cinq passes décisives et la récupération de quatre balles.

Middleton, Antetokounmpo et Holiday étaient les trois seuls joueurs des Bucks à avoir des chiffres à deux chiffres, mais le reste de l’équipe a fait un excellent travail défensivement. Bien que les Bucks n’aient effectué que 7 des 33 tirs de l’extérieur du périmètre, ils se sont rattrapés en devançant les Nets 26-4 en points de rupture rapides.

Milwaukee a rebondi deux nuits après avoir pris une avance de 17 points dans une défaite de 114-108 au match 5 au Barclays Center de Brooklyn, qui a présenté une performance épique de 49 points, 17 rebonds et 10 passes décisives de l’attaquant vedette Kevin Durant. . De nouveau, Durant était à nouveau le leader de l’attaque des Nets, mais cette fois sa contribution d’un autre double-double de 32 points, 11 rebonds et trois passes décisives cela ne suffisait pas à contrecarrer la production offensive de Middleton et Antetokounmpo. Le garde James Harden a ajouté 16 points, mais il avait toujours l’air d’être beaucoup moins fort à son deuxième match depuis son retour d’une blessure à la cuisse droite qu’il ne l’a montré au cinquième. Harden avait quitté le premier match avant la fin de la première minute de jeu et est revenu dans le cinquième pendant 40 minutes, mais a terminé avec cinq points après avoir raté 9 des 10 tirs sur le terrain.

Les Bucks détenaient une avance de 14 points au début de la seconde mi-temps avant que Durant ne provoque à nouveau un retour au troisième quart, marquant 10 points consécutifs des Nets en une seule séquence. Brooklyn a réduit l’avance de Milwaukee à 72-67 avec 1:27 à jouer dans le troisième lorsque Harden a effectué deux lancers francs après avoir été victime d’une faute sur un tir à trois points. Middleton a rétabli l’avance à deux chiffres de Milwaukee en marquant les six derniers points du troisième quart, y compris un revers lorsque le klaxon a klaxonné.

Milwaukee a prolongé l’avance à 15 au début du quatrième quart, mais Brooklyn est revenu avec 10 points consécutifs alors que le pointeur à 3 points de Joe Harris a fait le 82-77 avec 8h41 à jouer. Middleton a de nouveau répondu, tirant une faute sur Harris alors qu’il frappait un triple et effectuait les trois lancers francs. Ces lancers francs ont commencé un 14-0 qui comprenait sept points d’Antetokounmpo. Le double joueur le plus utile (MVP) a couronné la séquence en transformant un rebond offensif en un dunk avec 6:24 à jouer. Middleton a réussi 5 des 8 tentatives à 3 points, contre 2 sur 25 combinés pour le reste des joueurs des Bucks, qui ont une fiche de 5-0 contre les Nets à domicile cette saison et ont un bilan global en séries éliminatoires à domicile de 5-0. Les Bucks ont une fiche de 12-2 dans les matchs éliminatoires au Fiserv Forum.

Les Nets ont utilisé leur 41e alignement de départ différent (Durant, Harden, Joe Harris, Blake Griffin et Jeff Green) de la saison avec quatre ou cinq autres partants différents en 11 matchs éliminatoires. Durant est l’un des deux seuls joueurs à avoir marqué au moins 30 points contre les Bucks, au moins sept fois au cours d’une saison (saison régulière et séries éliminatoires combinées).

Le légendaire Michael Jordan a disputé sept matchs d’au moins 30 points contre Milwaukee en 1989-90.