Middleton et Antetokounmpo portent Bucks devant les Spurs 121-111

Khris Middleton a marqué 28 points, Giannis Antetokounmpo en a ajouté 21 et les Milwaukee Bucks ont tenu bon pour battre les San Antonio Spurs 121-111 samedi soir.

Après une défaite de 137-95 à Miami jeudi, les Bucks ont réussi à éviter une série de rassemblements des jeunes Spurs.

« Il suffit de trouver un moyen de rebondir », a déclaré Middleton. « C’est juste comment vous vous adaptez, comment vous réagissez à cela. Je pense que ce soir, pour la plupart, l’effort était au bon endroit. »

Doug McDermott a enregistré un sommet en carrière de sept points à 3 points et a marqué 25 points, et Keldon Johnson en a ajouté 20 pour San Antonio. Les Spurs ont perdu deux matchs de suite, dont une défaite 102-96 à Denver vendredi soir, après une victoire en ouverture de saison à domicile contre Orlando.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Les Bucks ont dévié plusieurs points des Spurs pour remporter leur deuxième victoire à deux chiffres. Chaque partant de Milwaukee a marqué à deux chiffres et George Hill a ajouté 15 points sur le banc.

Middleton, Antetokounmpo et Jrue Holiday ont marqué 20 points consécutifs, commençant six minutes après le dernier quart, ce qui a donné une avance de 107-98 à Milwaukee.

Après que les Spurs se soient ralliés à 109-95, Pat Connaughton a marqué trois points consécutifs pour donner aux Bucks une avance de 115-95 à trois minutes de la fin.

Connaughton a terminé avec 16 points en 37 minutes et a joué au centre à des moments où Antetokounmpo a dû s’asseoir avec des problèmes de faute.

« Il fait tout pour nous », a déclaré l’entraîneur de Milwaukee Mike Budenholzer. « Le jouer 37 si tôt dans la saison, c’est difficile. Il devra être dans le bain de glace pendant les prochains jours avant de jouer lundi.

Hill et Jordan Nwora ont donné aux Bucks un coup de pouce nécessaire du banc, tandis que Holiday était limité en minutes. Nwora a terminé avec sept points, six rebonds, deux blocs et une passe décisive en 21 minutes.

Holiday a terminé avec 16 points en 25 minutes.

Milwaukee a tiré 53% (44 pour 83) sur le terrain et 43% (15 pour 35) à 3 points.

San Antonio a lutté à longue distance pour le deuxième match consécutif, tirant 10 pour 39 (25,6%).

Les Bucks ont effectué une course de 11-2 après que les Spurs se soient rapprochés de 91-90 sur le sauteur de 11 pieds de Devin Vassell 2 minutes après le dernier quart. San Antonio a commis un revirement et a été accusé d’une faute de chemin dégagé pendant la course.

« Nos gars ont joué avec une grande passion, un grand caractère », a déclaré l’entraîneur des Spurs Gregg Popovich. « Je suis ravi. Je vais bien dormir ce soir. »

CONSEILS

Bucks: Le centre de Milwaukee Brook Lopez a raté son deuxième match consécutif avec une blessure au dos. L’entraîneur Mike Budenholzer a déclaré que le vétéran de 14 ans ne jouerait pas lundi dans l’Indiana alors que les Bucks terminent un voyage de trois matchs. … Nwora a décroché son deuxième bloc de la saison en première mi-temps, sprintant sur le terrain après un revirement, bloquant une tentative de layup de Tre Jones. Nwora a écrasé la tentative contre le panneau arrière pour empêcher ce qui semblait être un panier sûr. Nwora a écrasé le sauteur court de Jakob Poeltl à 3 minutes de la fin de la première mi-temps pour son troisième bloc.

Spurs : Lonnie Walker IV s’est vu infliger une faute flagrante contre Antetokoumpo dans la dernière minute de la première mi-temps à la suite d’un examen vidéo. Antetokoumpo est tombé sur le terrain après que Walker ait tiré sur son bras gauche par derrière alors que le All-Star des Bucks le dépassait jusqu’à la jante. Walker a tendu la main après le jeu, mais Antetokoumpo a refusé l’aide et a plutôt attendu deux coéquipiers, alors même que Walker continuait de tendre sa main droite. … Le 3 points de Bryn Forbes avec 5 minutes à jouer au troisième quart a représenté ses premiers points depuis le match 3 des finales NBA de la saison dernière, lorsqu’il était avec Milwaukee. … San Antonio a eu un meilleur buteur différent à chacun de ses trois premiers matchs.

MONTANT

Middleton a dépassé Ray Allen pour le top 10 des points de franchise.

« Certainement assez cool », a déclaré Middleton. « Je suis presque sûr qu’il l’a eu beaucoup plus vite que moi. »

Middleton a 9 697 points en neuf saisons avec les Bucks.

SUIVANT

Bucks : à Indiana lundi.

Spurs: accueille les Lakers de Los Angeles mardi.