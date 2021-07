Middleton et la loi de la souffrance

C’est la loi de la souffrance, de la douleur, de l’angoisse. Et là, dans la nuit noire des âmes, les Milwaukee Bucks ont l’avantage, qui reçoivent des fessées grossières depuis deux ans pour ses dérapages en séries éliminatoires ; de ne compter pour presque personne cette saison et de revenir aux Nets (dévastés par les blessures, bien sûr) un 2-0 après avoir perdu le deuxième match 125-86 et être devenu le sac de boxe préféré de l’Amérique. Cela a de la valeur lorsque les finales de la NBA ont frappé le sol dans lequel elles se lancent maintenant, la tête la première. Celui de serrer les dents et de trouver des moyens de gagner. Sans compter qui a un pic de talent plus élevé, qui semblait meilleur il y a une semaine ou qui gagnait un peu plus tôt : dans des matchs comme celui-ci (finale 109-103) cela se termine dans les dernières minutes avec le sentiment que le premier quart était joué il y a un mois. Avec ça, dans la nuit noire des âmes, il faut aussi savoir jouer.

Il s’agit de savoir gagner, ou de savoir perdre pour gagner. S’il avait perdu le compte des défaites qu’il a subies, quel remède. Être prêt à tout. Transformer l’énergie négative en carburant, prendre des coups sans aller jusqu’à la toile. Ceux qui sont et qui ils sont. Pour créer un écosystème dans lequel vous êtes l’espèce dominante. Et de ne pas avoir de mémoire, de jouer sans se souvenir de ce qui vient de se passer. Si vous manquez un coup, vous essayez à nouveau le suivant. Si votre adversaire démonte une bonne défense pour la qualité pure, ou autre, vous le répétez dans chaque séquence, encore et encore. Il n’y a pas de passé et l’avenir vient trop vite.

Les finales de la NBA 2021 sont arrivées au Wisconsin 2-0 pour les Suns avec un arôme évident d’inévitabilité. Apparemment bien supérieur. Mais la série, y compris le match 2 en Arizona, a fortement viré. Maintenant c’est 2-2, et il n’y a pas grand-chose à défendre que les Soleils sont encore nettement meilleurs. Pas pendant toute la saison ou face au prochain parcours : pour les sept prochains jours au cours desquels deux ou trois matchs vont se jouer, quoi qu’ils finissent par résoudre le ring. Avec 2-0 contre, le public du Forum Fiserv (beaucoup, beaucoup de bruit), a crié Bucks In Six : les Bucks gagneront en six matchs. Cela ressemblait à une boutade, une façon de ne pas aigrir sa première finale en 47 ans. Mais maintenant, quelques jours plus tard, les Bucks ont obtenu un sixième match à Milwaukee. Celui qu’ils atteindront pour survivre, encore, ou pour achever la révolution, le tremblement de terre. Une Finale commencée à froid (la supériorité des Suns, le genou de Giannis Antetokounmpo…) est bouillante, hystérique. C’est une maison de fous. Plus rien ne compte, seul le prochain match. Seulement samedi, de retour à Phoenix. Les tambours de guerre ne reparaissent plus : ils tonnent.

Dans deux des quatre fois où il est revenu de 2-0, le champion a enchaîné quatre victoires alors que tout le monde, y compris son rival, se demandait ce qui se passait. Elle a été réalisée par les Blazers de Bill Walton en 1977 et reprise par Heat de Dwayne Wade en 2006., contre les Mavericks de Dirk Nowitzki. De 2-0 à 2-4. Les derniers à s’échapper de cette tombe ont été les Cleveland Cavaliers, lorsqu’ils ont relevé un 2-0 et un 3-1 aux Warriors de 73-9, une équipe qui semblait plus parfaite et avec une zone arrière superlative avant que la finale ne tombe dans la boue. Dans la nuit noire des âmes. Ces Cavs avaient, bien sûr, LeBron James et Kyrie Irving. L’un des (maintenant) trois paires de coéquipiers qui ont chacun ajouté au moins un match de 40 points en finale. Avant, Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar l’avaient fait avec les Lakers. Et maintenant, Giannis Antetokounmpo et Khirs Middleton l’ont fait, avec les Bucks. Le muscle, la foi, la capacité de survivre et les propres étoiles dévorant celles du rival. Le schéma se répète-t-il ? Qui veut a le droit de l’imaginer. Les Suns continuent avec leurs options intactes, à la veille d’une mini-série de trois matchs avec deux sur leur terrain, dont l’hypothétique septième et finale. Mais ils sont venus dans le Wisconsin avec un matelas qui a tout simplement disparu. Sur le comptoir des gains et sur le canapé du psychiatre. Les Suns ont le facteur du terrain à domicile. Et le talent. Aux Bucks, en ce moment, presque tout le reste. Le jeu 5 sera une cocotte-minute dans laquelle les Suns devront éviter ce vieil axiome du poker : si au bout de cinq minutes vous ne savez pas qui est le cousin, vous êtes le cousin.

Middleton vole les gros titres de Booker

Les Suns semblaient avoir assimilé leur dérapage dès le troisième match : 4-12 en quatre minutes avec circulation, plus de corps pour sceller la zone et éloigner Giannis Antetokounmpo de la jante et des points de Devin Booker, qui après dix du crash précédent a joué comme le font les grandes stars, sans peur et sans frein à main. L’escorte a vécu de grands moments, de véritables états de transe durant lesquels il semblait que la suite du scénario était conditionnée par son talent. Que les Suns gagneraient. Il a marqué 20 points en première mi-temps et 18 au troisième quart, avec un tir 7/7 depuis le terrain. Sans mettre un triple et avec un récital de merveilleuses suspensions de ces zones tempérées que de nombreuses équipes ont abandonné. Mais, en parallèle, il était chargé de fautes. Et dans le dernier quart-temps, il a fait le cinquième rapide, il a raté de nombreuses minutes et n’a ajouté que 4 points de plus, et cela après qu’on lui ait pardonné la sixième faute dans une action flagrante (très flagrante) sur Jrue Holiday. Il a terminé avec 42 points et détient déjà (540 maintenant) le record de points lors d’un début en séries éliminatoires (il était de 521, par Rick Barry). Mais son talent délicieux, ses paniers poétiques ne suffisaient pas. Ce n’était pas le jeu Booker.

Parce que? Parce que en fin de dernier quart-temps, aucun coéquipier n’avait atteint les 10 points. Ils l’ont fait après Jae Crowder (15 avec 8 rebonds et beaucoup de travail) et Cam Johnson (10 et une feinte héroïque dans ce dernier quart). DeAndre Ayton a évité de commettre des fautes mais son influence sur le jeu (6 points, 17 rebonds, 5 passes décisives) a été faible au moment où il en avait le plus besoin. Mikal Bridges a été trop transparent et Chris Paul a joué un match horrible : 10 points sur 13 tirs et 7 passes décisives pour 5 défaites. Il a commis des erreurs décisives et inappropriées dans les attaques finales et a accumulé 15 défaites au cours des trois derniers matchs et 17 dans la série. Plus de quatre en moyenne. Contre les Lakers, l’espoir en a ajouté 9 en six matchs; contre les Nuggets cinq sur quatre et contre les Clippers, huit sur quatre. Quelque chose ne va pas là-bas : le langage corporel était inquiétant (il s’est touché plusieurs fois les genoux), la voyance est restée à l’hôtel. Au grand mérite de Jrue Holiday, bien sûr, une question à mesurer dans ce qui nous attend. Les finales de Paul sont tombées le lendemain de son premier match. Une métaphore de l’état général de votre équipe.

Le dernier vol de Giannis Antetokounmpo

Les Suns ont perdu bien qu’ils aient gagné 76-82 à la fin du troisième quart-temps. Malgré le sentiment d’infaillibilité que Booker véhiculait à l’époque. Bien qu’ils aient avancé 82-89 au dernier quart, 90-95 un peu plus tard et 97-99 avec 2:30 à faire, votre dernier avantage. Ils ont perdu malgré le fait que les Bucks semblaient, sur de longues périodes, incapables de faire un tir alors que leur vie en dépendait : 40 % sur le total des tirs, 24 % sur les 3 (7/29). Ils ont perdu parce qu’ils ont retrouvé beaucoup de rebonds d’attaque (17-5 en finale), parce qu’ils n’ont pas su souffrir quand il n’y en avait plus d’autre et parce que leur finesse collective est apparue au compte-gouttes et très peu après la pause (12 passes décisives avant , 6 après). Une angoisse inventée par Booker. Oui car ils ont perdu 17 balles (5-17). Entre ça et les rebonds de l’attaque, les Bucks ont eu 19 autres tirs (97 pour 78) et, encore une fois, plus de points de la ligne du personnel (24-16 avec 10 autres lancés). Les Suns ont perdu et ont fini par avoir l’air recroquevillés, timides, empêtrés dans quelque chose qui ne devrait pas arriver. Mais que se passe-t-il. Le samedi, ils rentrent chez eux, et ils en ont besoin. Ils ont besoin de s’y accrocher, de souffrir et d’oublier. Jouez avec l’esprit et le cœur uniquement dans chaque pièce, comme si rien ne s’était passé avant et rien n’existait après. C’est ce qui motive les Bucks. C’est ce qui, à ce stade, décide des anneaux.

Le mérite des Bucks est colossal. Face à leurs contradictions, une superstar rivale en transe déjà quelques problèmes pour marquer à cinq contre cinq qui auraient laissé les autres sans esprit, moins experts ou moins habitués à la douleur. Les cicatrices, après tout, racontent des histoires, témoignent. Le jeu Booker a fini par être le jeu de Middleton parce que Khris Middleton se présente toujours. Passez d’un très bon joueur à un super joueur lorsque votre équipe a le plus besoin de lui. Il l’a fait contre les Nets, contre les Hawks lorsque Giannis a été blessé et il l’a fait dans ce match alors qu’il survolait 3-1 et que les héros recherchaient. De 97 à 99, il a marqué 10 points d’affilée, six de plus que les Suns au cours des 135 dernières secondes. Il a terminé avec 40, 6 rebonds et 4 passes décisives. 24 points en seconde période, 14 au quatrième quart-temps. Panier après panier alors que Paul se déroulait et Booker ne regagnait pas de température après s’être refroidi en raison de fautes.

Giannis Antetokounmpo a terminé cette fois avec seulement 26 points mais a ajouté 14 rebonds, 8 passes décisives, 3 interceptions et 2 blocs, le dernier une action colossale, qui sera une légende de la finale si les Bucks remportent le titre: Avec 1:14 restant et avec 101-99, Booker a lancé un alley oop parfait à Ayton mais Giannis a récupéré de loin, a dévoré une distance impossible et a mis sa main dans le ciel de Milwaukee pour signer une action défensive avec l’arôme de l’histoire . Comment LeBron a-t-il capté Iguodala en 2016 ? J’insiste, celui qui veut continuer à chercher des parallèles…

Giannis a eu plus de problèmes en statique mais il a toujours poussé, en a porté toutes les conséquences et ne s’est jamais découragé. Il n’a pas non plus laissé son équipe le faire. Il a terminé la seconde mi-temps à +8 après avoir terminé ses minutes dans la première en négatif (+5 au total). Il a défendu, rebondi et joué en descente à chaque fois que les Suns perdaient le ballon. Il n’avait pas l’air si Superman cette fois, et c’est pourquoi son match a encore plus de mérite, plus d’importance. A l’image de Jrue Holiday, qui a encore été une catastrophe en attaque (13 + 7 + 7 mais 4/20 aux tirs) mais un tourbillon en défense. Si les Bucks remportent le titre, son piège sur Chris Paul du deuxième match sera l’une des raisons principales, quoi qu’il fasse dans l’autre panier. L’énergie et la foi aveugle de Tucker et Connaughton (instrumental dans les petits quintettes) ont fait le reste. Et le Forum Fiserv, et le sentiment que les Bucks ont pris tellement de coups ces derniers temps qu’ils ne craignent pas de mourir, ils n’ont pas peur de regarder dans l’abîme. Et là bas, dans ce combat de volontés, vous pouvez finir par décider du titre après ce quatrième match angoissant. Voilà les Soleils aussi, quel remède : personne n’a dit que ça allait être facile, non ?