Middleton et la loi du plus fort

Demain soir, du samedi au dimanche, à 01h30 (heure espagnole) et au Barclays Center, l’un des matchs de l’année est joué : Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks, septième et final pour une place en finale de la Conférence Est. Est-ce que ça ne va plus ? Personne n’a encore gagné à l’extérieur (3-3) et la dernière bataille laissera de côté les Bucks, un an de plus (et Mike Budenholzer, bien sûr), ou l’empire maniaque des Nets, splendide favori du titre jusqu’à les lésions se sont accumulées. Cela ne va pas plus loin.

Les Bucks ont fait leurs devoirs (104-89) sur leur piste, et Son triomphe avait une telle logique qu’il est difficile de ne pas retourner à l’asile du cinquième match pour se demander pourquoi les Wisconsin ne sont pas déjà classés. Mais, puisque cela ne sert à rien, il vaudrait mieux reconnaître leur récupération émotionnelle, la gestion du dérapage, la capacité de ne pas se laisser emporter par cette appréhension que provoque Kevin Durant devant lui. Que lorsqu’il joue à son apogée, comme dans ce cinquième jeu, il traîne un parfum puissant vers le destin, vers l’inévitabilité. C’est la faucheuse, la fin de tout.

Kevin Durant peut gagner seul, il est l’un des rares joueurs de l’histoire à pouvoir le faire déjà à un moment de compétition aussi avancé. L’un des élus. Mais la chose normale, c’est qu’elle ne le fasse pas : la chose normale était, je le dirai pour la dernière fois, que cette série était déjà fermée. Sans Kyrie Irving et avec James Harden jouant absolument épuisé (plus de 86 minutes en 48 heures d’ailleurs), les Bucks ne sont séparés de la finale Est que par leurs propres contradictions… et Kevin Durant. Que cette fois il n’a pas atteint le niveau superlatif, celui dont les Nets ont besoin de façon si précaire que rien d’autre de leur chef ne leur vaut. Ils ne valent pas 32 points et 11 rebonds, pas avec un tir de 15/30 et 7 défaites. Avec Blake Griffin chargeant aussi des minutes (32 ans et genoux très touchés, je me souviens), aucun secondaire n’a lancé de câble. Jeff Green a été éclairé mardi mais vient de sortir de blessure, et c’est ce que c’est, et Joe Harris frappe une série horrible (20 % sur 3 au cours des quatre derniers matchs) au moment où ils en avaient le plus besoin. les Nets leur contribution différentielle. Tout le monde pense avoir son Klay Thompson jusqu’à ce qu’il découvre qu’il n’y a qu’un seul Klay Thompson. Harden, mieux qu’il y a deux jours (peut-être une raison d’espérer) mais sans moteur, a terminé avec 16 points, 7 passes et 4 défaites : onze entre lui et KD.

Pour les Bucks, dans cet état de choses, faites leur truc. Au moins sur sa piste, on verra à Brooklyn. Le problème, c’est que les Bucks oublient trop souvent de faire leur truc. Ils perdent des balles et embolisent dans des attaques immobiles et des tirs lointains. Ils sont donc vulnérables. S’ils défendent, courent, circulent et nourrissent Giannis Antetokounmpo là où il faut le faire, ils devraient gagner à nouveau demain. La différence physique est élevée en ce moment. Et cela avec un banc qui a atteint le dernier quart avec deux points (de Forbes) et un Jrue Holiday encore décevant des deux côtés du terrain (1/10 sur triple tête). Mais au minimum, dans un combat de blessés pour voir qui reste debout, le muscle de PJ Tucker, le secondeur qui poursuit et épuise Durant (3 points, +30 sur le terrain) compte, et le pouvoir de Giannis compte, cette fois contrôlé : excellent premier temps et combustion finale au dernier quart. au total, 30 points, 17 rebonds, 3 passes décisives et, de façon prometteuse, un 12/20 aux tirs sans tir de trois. La distance moyenne de ses tentatives est tombée à deux mètres lorsqu’il en a arrondi quatre lors des trois premiers matchs de la série. Il y a là une évolution positive, ce qu’on ne peut pas toujours dire de Budenholzer et d’un Giannis qui faisait office de leader, pour prendre les coups d’abord et mettre les derniers clous dans le cercueil de l’adversaire plus tard.

Et c’est important, c’est important, le niveau extraordinaire de Khris Middleton, qui a joué un match fabuleux car il a aussi marqué à chaque fois que les Nets chargeaient. Le gardien de tir (deux fois étoile, une étoile silencieuse), a terminé avec 38 points, 10 rebonds, 5 passes décisives, 5 interceptions, 11/16 au tir, 5/8 aux triples et 11/12 aux lancers francs). Superbe. Quand lui et Giannis font ce qu’ils ont chacun à faire (beaucoup de soirées en saison régulière, pas autant qu’il serait souhaitable en playoffs), ils forment un couple parfaitement complémentaire, sur mesure. Et dévastateur.

Le fait est que Avec les nerfs des Bucks trempés, il semblait toujours qu’il y aurait 3-3 et le match 7. Et que les Nets cette fois n’avaient pas le jeu spécial à l’intérieur, la nuit illogique. Ils sont tombés sous leur propre poids. Beaucoup de pertes, beaucoup de désordre, pas de soufflet physique, et pas de réel soutien pour le deux étoiles, une et demie en fait car une seule jambe Harden compte. Les Bucks n’ont jamais été en retard au tableau d’affichage et des coups sûrs qui pendant plus des trois quarts n’ont pas fini de rassurer leur peuple. Jusqu’à la pause : déjà dans le dernier quart-temps, les Nets ont transformé un 82-67 en un 82-77 avec près de neuf minutes à jouer. Là, où d’autres fois ils s’effondrent, les Bucks ont chargé: 14-0 (96-77) qui a atteint un 18-2 (100-79) qui a envoyé Durant et Harden sur le banc avec près de cinq minutes à jouer. Avant ce qui vient samedi, chaque atome d’énergie doit être conservé.

Donc nous en sommes là. Il semble peu probable que Kyrie Irving joue demain, avec sa cheville enroulée en boule. Ou que James Harden retrouve son explosivité. Il semble impossible que les options des Nets ne passent pas par un jeu monstrueux, légendaire, de Kevin Durant, et une détresse sur la ligne de but de son rival. Et les deux choses, c’est la chose la plus intéressante, peuvent arriver. Les filets sont presque brisés, mais Ils ont le facteur du terrain et ils ont Durant. Les Bucks poussent, mais ils doivent nous montrer qu’ils croient vraiment en eux-mêmes pour que nous puissions vraiment croire les autres en eux. Les voilà, demain c’est un grand match. Cela ne va pas plus loin.