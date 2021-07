Middleton, héros de Milwaukee dans des Playoffs inoubliables

in

Après 47 ans depuis son dernier succès, dollars de Milwaukee est revenu pour se qualifier pour une finale NBA. La franchise du Wisconsin a réussi à vaincre les Hawks d’Atlanta en finale de la Conférence Est en six matchs au total (4-2) et après une excellente performance de Khris Middleton dans cette sixième et dernière réunion de la série.

Justement, Middleton est la grande figure de ces Bucks depuis le début des Playoffs NBA 2021. Depuis le premier match du 1er tour contre Miami Heat, où après une prolongation forcée de Jimmy Butler l’attaquant de Milwaukee a décidé le match avec un panier pratiquement au-dessus du corne, jusqu’au match 6 susmentionné contre les Hawks.

KHRIS MIDDLETON BAT LA CHALEUR – pic.twitter.com/dPR8CeJqHq – SportsCenter (@SportsCenter) 22 mai 2021

En termes de statistiques, Khris Middleton a augmenté ses bénéfices pour les Milwaukee Bucks en playoffs par rapport à ce qu’il a réalisé en saison régulière :

Saison régulière : 20,4 points, 6,0 rebonds, 5,4 passes décisives, 48% en field goal (TC), 41% en triples (T3) et 90% en lancers francs (TL). Playoffs 2021 : 23,4 points, 8,0 rebonds, 5,1 passes décisives, 43% en TC, 34% en T3 et 89% en TL, en tenant compte du fait que plus de lancers par match ont été joués lors des éliminatoires.

Et non seulement statistiquement le joueur s’est amélioré, mais Middleton a exercé le rôle de « star » des Bucks dans le « temps d’embrayage » de tous les matchs des Playoffs. Giannis Antetokounmpo, avant sa blessure, s’est tenu à l’écart tandis que Khris Middleton a joué pour des possessions offensives dans les dernières minutes.

Le dernier défi pour Khris Middleton avant de conclure des Playoffs à retenir s’appelle les Phoenix Suns. La franchise Arizona est le dernier obstacle à l’obtention de la bague de championnat. Avec Antetokounmpo dans les airs pour les premiers matchs de la finale, Middleton devra recommencer à se déguiser en «superstar».