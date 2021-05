Middleton, Holiday et Antetokounmpo laissent la chaleur au bord du gouffre

28/05/2021 à 10h08 CEST

.

Rien n’arrête la meilleure version du Bucks de Milwaukee jusqu’ici cette saison et avec l’attaquant Khris Middleton, la base Vacances Jrue et la puissance grecque en avant Giannis Antetokounmpo ont été exposés en tant que visiteurs du chaleur de Miami à ceux qui ont battu 84-113 dans le troisième match du match de premier tour des séries éliminatoires de la Conférence de l’Est.

Tous les trois étaient imparables dans toutes les facettes du jeu et les Bucks sont allés 3-0 dans la série qui disputent le meilleur des sept et sont un autre balayage et se qualifient pour les demi-finales contre les champions en titre de la Conférence Est chargés de médiocrité et de manque de leadership sur le terrain.

Middleton a été le meilleur buteur avec 22 points, Holiday a mené l’attaque avec un double-double de 19 points et 12 passes et Antetokounmpo a imposé sa puissance dans la peinture avec un autre double-double de 17 scores et 17 rebonds.

Les Bucks ont remporté le deuxième match par 34 points et ont fait de même dans le troisième, peu importe qui ils ont joué sur la route, ce qui leur a permis d’avoir jusqu’à 32 points d’avance.

Avec les “Big Three” des Bucks, le centre cubain américain Brook Lopez a marqué 13 points, tandis que l’attaquant de garde Bryn Forbes et l’attaquant de puissance Bobby Portis en ont chacun 11 avec l’équipe de Milwaukee après avoir quitté le banc.

Les avant-toits Jimmy Butler il avait 19 points, huit rebonds et six passes en tant que leader du Heat, production trop faible et sans conséquence contre un adversaire bien supérieur dans toutes les facettes du jeu.

Aussi le pivot Bam Adebayo, le milliardaire de l’équipe, ne compense toujours pas le salaire qu’il perçoit et ses 17 points avec huit rebonds et quatre passes ne pourraient pas non plus changer l’histoire du jeu.

Un autre grand homme, l’attaquant serbe Nemanja Bjelica, peu utilisé par Miami cette saison, a terminé avec 14 points, sans pouvoir non plus faire de différence en faveur du Heat.

Milwaukee outrebound Miami 56-41, il a maintenu le Heat à 38% de tir et est devenu la première équipe à battre Miami par au moins 29 points deux fois dans la même série éliminatoire.

Et c’est après que les Bucks aient battu Miami, 47 ans, à Miami, en décembre.

La plus forte fréquentation enregistrée cette saison à l’American Airlines Arena de Miami, quelque 17 000 fans sur les 19600 qui ont la pleine capacité du peloton, n’ont pas pu profiter d’un retour du Heat.

Au contraire, dans le plus grand match de la saison, ils ont vu l’une des pires versions du Heat, finaliste de la ligue en 2020.

Sans inspiration et sans défense, les Heat ont eu la pire performance dans un match sur leur terrain depuis le 14 novembre 2018.

Alors que les Bucks, avec une course de 36-49 à la mi-temps, ont égalé le moins de points accordés en première mi-temps en plus de trois ans.

Et dans le troisième, chaque fois que Miami semblait pouvoir se rapprocher, Milwaukee a répondu avec des buts décisifs.

La dernière fois que Milwaukee a accordé moins de 36 points en première mi-temps, c’était le 22 avril 2018, quand ils ont abandonné 35 dans un match éliminatoire contre Boston Celtics. Les Bucks ont abandonné 36 à Indiana le 16 novembre 2019 aux Pacers.

Les Bucks après avoir permis au Heat de mener dans les 22 premières minutes de l’ouverture de la série, depuis lors, l’équipe de Milwaukee, des 96 minutes possibles dans les deuxième et troisième, a été devant le tableau de bord 93 minutes et 49 secondes, à égalité 1:54 minutes et le Heat à seulement 17 secondes d’avance sur le tableau de bord.

C’est le Première défaite 0-3 de Miami dans une série depuis une rencontre au premier tour avec les Celtcis en 2010.

Le Heat a perdu cette série en cinq matchs et n’a pas été balayé depuis le premier tour de 2007 contre les Chicago Bulls.

Milwaukee affiche une avance de 3-0 pour la première fois depuis qu’il a balayé les Pistons de Detroit au premier tour des séries éliminatoires de 2019.

La La dernière victoire de Miami en séries éliminatoires à domicile remonte au 13 mai 2016.

Parmi les joueurs actuels du Heat, seuls le meneur slovène Goran Dragic et l’attaquant de puissance Udonis Haslem restent de cette équipe.

Dragic a marqué 30 points dans cette victoire contre les Raptors de Toronto; Haslem n’a pas joué. Ils n’ont pas fait les séries éliminatoires en 2017 ou 2019, ils étaient 0-2 à domicile lors des éliminatoires 2018 et ils n’étaient pas dans leur peloton lors de la compétition de l’année dernière pour les finales de la NBA, lorsqu’ils ont été joués dans la bulle d’Orlando.