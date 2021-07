Middleton, Holiday et un demi-siècle avec eux : les Bucks, en finale

Antetokounmpo n’était pas là, mais Khris Middleton et Jrue Holiday y étaient. Le premier, son Robin, son écuyer, son fidèle compagnon dans une aventure qui, enfin, touche à sa fin souhaitée ; la seconde, la pièce qui est venue pour cela, pour faire ce saut qualitatif qui a brisé le plafond de verre en séries éliminatoires. Il a (107-118). Après 47 ans, les Milwaukee Bucks reviendront en finale NBA. Après 50 ans, vous aurez une chance d’obtenir votre deuxième bague. Et ce sera finalement grâce à Middleton et Holiday. Merci à deux de ces superstars qui, pour beaucoup, passent inaperçues. Deux joueurs qui n’aiment pas les projecteurs, qui n’ont pas le glamour des grands podiums, qui ne font pas de couvertures ou ne vendent pas trop de maillots ; mais ils regorgent de basket-ball. Trae Young est venu forcer le septième, mais vraiment, c’était lui qui forçait. Il a tout laissé et tout est ce que ces Hawks ont devant eux, chargés d’avenir, féroces dans le présent, mais toujours un petit pas derrière les plus grands. Milwaukee a travaillé dur pour être parmi eux, a tout écouté et a trébuché comme personne d’autre, mais il est déjà là. Une ville ouvrière, comme le disait Bobby Portis dans la précédente, pleine de joueurs qui brillent en silence et qui, désormais, seront présentés au grand public. Il y avait des nerfs et, jusqu’à ce que les deux stars de la soirée se décident, plus de volonté que de succès, mais les finales NBA sont déjà définies. Milwaukee Bucks et Phoenix Suns, brisant le banc, incarneront un de ces duels qui, à leur racine, honorent la NBA, la meilleure ligue du monde.

Chaque seconde était contestée. L’intensité de PJ Tucker et la qualité de Jrue Holiday ouvrent la voie. Portis, dans un mélange des deux, accompagné. En fin de compte, les trois d’entre eux feraient tout. La poussée finale, sur la base de Khris et Jrue, serait signée par PJ du corner, son corner, avec son seul triple de la nuit, son cinquième point, mais celui qui a stoppé la dernière tentative insoumise des Hawks. Que, s’ils sont quelque chose, ils sont rebelles. Fléau du statu quo et patelle au tableau d’affichage, capable de prendre 22 points de retard, déjà au troisième quart, et de récupérer, et de récupérer… et de récupérer. Ils devaient le faire, et ils savent le faire, même s’ils ne voulaient pas se forcer. Car ce qui s’est passé peut arriver : ne pas arriver. “Nous avons été touchés en premier. C’est difficile de jouer par derrière contre une équipe en séries éliminatoires”, avait prévenu John Collins après le cinquième match. Les mots ont été emportés par le vent et les points, Milwaukee. De nouveau. Après une course de 4-13, Nate McMillan a été contraint d’appeler un temps mort, voyant une continuation de l’accident précédent sur le sol. Pour plus de fantômes, dès que la réunion a repris, allée de Portis à Brook López, qui martelait sauvagement par derrière. La harangue, pourtant, retrouvée à port, stoppa le déjà vu. Bogdan Bogdanović, réactivant des souvenirs, mais plus agréables, commanda une réponse qui retrouva l’ordre naturel des choses (16-18). Et Danilo Gallinari, avec deux triplés après recul, a endossé la réponse de la réponse. Insuffisant pour donner ce premier coup que Collins a demandé (24-28), mais nécessaire pour se souvenir de la situation: Un sixième match qui, en cas de doute, pourrait emmener les Bucks en finale, comme il l’a finalement fait, amenant Kareem Abdul-Jabbar, voire Lew Alcindor, Oscar Robertson ou Bob Dandridge au présent. Apporter au présent un passé qui perdure depuis des générations et des générations.