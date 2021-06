Middleton sauve les Bucks, qui obtiennent leur première victoire dans la série

11/06/2021 à 05:33 CEST

L’avant-toit Khris Middleton a marqué deux tirs personnels avec deux secondes à jouer dans le temps réglementaire et Les Milwaukee Bucks ont battu les Brooklyn Nets 86-83 jeudi dans le troisième match de la demi-finale de la Conférence Est. La victoire était la première pour les Bucks dans le meilleur des sept matchs et Les filets dominent 2-1 et le quatrième match de la série, dont le retour est garanti à Brooklyn pour un cinquième, se jouera dimanche à Milwaukee. Les Bucks, qui avaient jusqu’à 21 points d’avance en première mi-temps à la fin, étaient au bord du gouffre lorsqu’à 11 secondes de la fin, ils étaient en bas du tableau de bord. L’avant-toit Kevin Durant, qui a terminé meilleur buteur des Nets avec 30 points, y compris les neuf derniers de son équipe dans le match, à la fin avant que le klaxon sonne, il n’a pas pu obtenir le panier avec la triple tentative qui aurait forcé la prolongation.

Middleton a terminé meilleur buteur des Bucks en obtenant un double-double de 35 points et 15 rebonds, tous défensifs, ce qui l’a également laissé comme le meilleur dans le jeu intérieur de l’équipe de Milwaukee. Pendant ce temps, l’attaquant grec Giannis Antetokounmpo a également terminé comme un facteur gagnant pour les Bucks en contribuant encore un double-double de 33 points, 14 rebonds -12 défenseurs-, il a délivré deux passes décisives et a eu son point faible dans les cinq revirements qu’il a commis. Aucun autre joueur des Bucks n’a atteint 10 points, mais le meneur Jrue Holiday, qui a atteint neuf points, avec 11,4 secondes à jouer, a marqué le panier qui a placé le quart 84-83 et Milwwaukee à nouveau devant le marqueur. Holiday n’a effectué que 4 des 14 tirs depuis le terrain, mais a réalisé le plus gros panier de la soirée.

Durant était encore une fois le meilleur des Nets quand il a terminé avec un double-double après avoir capturé 11 rebondsTout défensif, il a donné cinq passes décisives, récupéré deux ballons et mis en place un contre, mais n’a pas été inspiré par le jeu offensif, marquant seulement 11 des 28 tirs du terrain, dont 3 des 8 tentatives à 3 points. Avec Durant, le meneur Kyrie Irving a contribué 22 pointsMais il a raté 13 des 22 tirs sur le terrain, dont six des huit tentatives de 3 points, a distribué une passe décisive et récupéré trois balles. L’escorte Bruce brun, qui a commencé à la place du blessé James Harden, le troisième match perdu en raison d’une contracture musculaire, s’est terminé par un double-double de 16 points, 11 rebonds et trois passes décisives pour compléter la liste des trois joueurs des Nets qui avaient des numéros à deux chiffres.

Brooklyn menait 83-82 lorsque Brown a raté un tir sauté avec un peu plus de 20 secondes à jouer. Antetokounmpo a pris le rebond, les Bucks ont travaillé le ballon sur le terrain et Holiday s’est dirigé vers le panier pour remettre Milwaukee devant le tableau d’affichage. Après que Brown ait raté sa propre tentative de lay-up avec un peu plus de 6 secondes à jouer, Middleton a obtenu le rebond. Middleton a réussi une paire de lancers francs avec 2,1 secondes à jouer pour plafonner le score.

Les Bucks ont commencé avec l’intention de transformer le match 3 en un renversement complet du deuxième, perdant en battant 125-86 alors que les Nets ont enregistré leur victoire en séries éliminatoires la plus inégale de l’histoire de la franchise.

Milwaukee a pris une avance de 30-9 au cours des 10 premières minutes et demie, mais a ensuite été dépassé par une séquence de 22-3 au cours d’une séquence qui a duré près de neuf minutes et demie alors que les Nets revenaient dans le match. Aucune des deux équipes n’a mené de plus de cinq points dans une seconde mi-temps qui a suscité de fortes émotions des deux côtés et aussi jusqu’à plus de trois minutes au cours du match sans marquer. Après que l’attaquant PJ Tucker ait commis une faute sur Durant au troisième quart, Tucker a commencé à se plaindre de la décision. Cela a conduit Tucker et Durant à se narguer lorsqu’ils se sont retrouvés face à face, et les arbitres ont signalé une double technique aux deux joueurs.

Brooklyn était de retour sans Harden, neuf fois All-Star, qui continue d’avoir des problèmes de tension aux ischio-jambiers droits. L’attaquant Jeff Green (souche du fascia plantaire) ne s’est pas non plus rétabli. Harden s’est blessé dans la première minute du match d’ouverture de la série contre les Bucks. Green n’a pas joué depuis le deuxième match du premier tour des Nets avec les Celtics de Boston. Pendant ce temps, les Bucks ont conservé les mêmes cinq de départ qu’ils ont utilisés lors des deux premiers matchs de la série contre les Nets. Cette programmation comprenait Tucker, qui a été inséré dans les cinq de départ pour le début de cette série. Le gardien Donte DiVincenzo, un titulaire régulier, s’est déchiré un ligament à la cheville gauche lors du troisième match de la série de premier tour de Milwaukee avec le Miami Heat et manquera le reste de la saison.

Les Bucks ont joué à domicile avec des fans remplir tous les sièges pour la première fois cette saison. Les fans qui ont regardé le match ce soir comprenaient le demi offensif des Packers de Green Bay Aaron Jones et le secondeur extérieur Za’Darius Smith, ainsi que l’ancien receveur large des Packers Antonio Freeman.