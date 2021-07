Middleton se déguise en héros et les Bucks égalisent les finales NBA

in

Victoire de dollars de Milwaukee en vue de Soleils de phénix par 109-103 avec un retour inclus dans le dernier quart mené par un imparable hier Khris Middleton et pour un ignifuge Giannis Antetokounmpo. Les Suns étaient en avance tout au long du match, mais un Middleton sauvage dans les dernières minutes a donné la victoire à leur équipe.

Le gardien des Bucks a marqué 10 points consécutifs dans les deux dernières minutes du match. Avec deux points pour Milwaukee avec 1:14 restant, Anteto a mis un frein à Deandre Ayton qui a fini par être la clé. Grande fête de Devin Booker chez certains Suns qui avaient 3-1 dans les mains, mais qui reviennent en Arizona avec la série même (2-2).

Ainsi, Middleton a terminé le duel avec 40 points (15 sur 33 en field goal et 3 sur 8 en triples). Comme nous l’avons déjà vu, il était imparable dans les moments chauds du duel. Giannis a également échoué dans un autre match décisif. Il a terminé avec 26 points (11 sur 19 du terrain et 4 sur 8 du personnel), 14 rebonds, 8 passes décisives, 3 interceptions et 2 contres.

Jrue Holiday était horrible sur le coup (4 sur 20 et 0 sur 5 sur les triples). Il a récolté 7 rebonds et 7 passes décisives. Sur le banc, 32 minutes pour un Pat Connaughton très important en défense (+21 avec lui sur le court pour les Suns). Jouer avec les petits, c’est travailler pour eux (-13 avec Brook López sur le terrain).

Les Suns ont remporté une victoire serrée, mais ont fini par perdre leur avance dans les dernières minutes. Devin Booker a été le meilleur marqueur du match avec 42 points (17 sur 28 sur le terrain et aucun 3). Deandre Ayton a encore dominé le rebond (17 sacs). Pour le reste, Jae Crowder a terminé avec 15 points et Chris Paul a récolté 10 points et 7 passes décisives. Cinquième match en Arizona pour réagir après deux défaites consécutives. Des finales avec style.