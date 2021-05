Middleton sort Milwaukee du premier gâchis contre Miami

Les Milwaukee Bucks ont frappé en premier dans ces séries éliminatoires. Et il l’a fait avec drame pour pouvoir vaincre le Miami Heat (109-107), ce qui a montré qu’ils ne sont pas en finale en tant que simples spectateurs. Ils ont gagné, on continue, grâce à un génie de Khris Middleton: a marqué le panier gagnant avec 0,5 seconde à jouer. Ce fut une belle et difficile action, un tir à moyenne distance avec plusieurs défenseurs au sommet. L’attaquant a terminé meilleur buteur du match avec 27 points pour ce succès.

C’était le dernier point d’un duel qui a atteint le temps supplémentaire et est parti, encore une fois, de nombreux doutes sur l’efficacité de Budenholzer dans cette partie de la saison. Le plan A est ce qu’il est, Antetokounmpo. S’il échoue (comme cela s’est souvent produit dans le passé), le B reste un mystère. Nous verrons.

Le jeu a été apprécié pendant 40 minutes. Toujours même. Personne n’a fait un pas en avant pour aller loin sur le tableau de bord … ou ne l’a pas laissé (à vous de choisir). Les 13 prochains, avec les prolongations incluses, peuvent et ne veulent pas des deux équipes. Un désordre de nerfs. Un échec après l’autre. Du triple et du personnel. C’était exaspérant.

Une fin de partie nerveuse

À huit minutes de la fin du quatrième quart-temps, le tableau de bord semblait égaler 86. Trois plus tard, à 90. Et les visites à la ligne personne ont commencé jusqu’à la cravate à 99 avant l’extension. Antetokounmpo a eu beaucoup de fautes, qui a donné un récital incompréhensible: il a raté un quart de ses sept tentatives du staff dans les cinq dernières minutes de la quatrième période. Une de ses erreurs, d’ailleurs, est venue pour une infraction: il a dépassé la limite de 10 secondes pour tirer.

Échec après échec qui a laissé à Jimmy Butler la possibilité de mener le match en prolongation (99-99). Le garde de Miami a marqué 17 points, mais a été horrible dans le tir avec un 4 sur 22 (2/9 du triple). Anteto n’a pas marché loin: 26 points, 10/27 (0/3 sur trois). The Heat s’est accroché à la version éliminatoire de Goran Dragic (25) et au style frac-shooter de Robinson (24 points avec 7 3 points, un record de franchise en séries éliminatoires) pour résister et rêver du premier. Cela n’a pas fait beaucoup de bien. Milwaukee a volé leurs espoirs.