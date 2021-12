Midge Ure, les charlatans et les autres diffuseurs saluent la DJ Janice Long

La présentatrice née à Liverpool, Janice Long, qui a présenté des émissions pour BBC Radio 1 et 2 pendant de nombreuses années, était une ancre pour la BBC Aide en direct couverture en 1985 et a été la première femme hôte de Haut de la pop, est décédé après une courte maladie. Elle avait 66 ans.

En entendant l’annonce du décès de Long, Midge Ure a tweeté : « Nouvelles terribles. Janice était avec nous sur le terrain du stade de Wembley lorsque nous avons annoncé Live Aid. Une légende de la diffusion et un mélomane absolu.

La passion inébranlable de Long pour la nouvelle musique l’a aidée à être parmi les premiers, et dans de nombreux cas les tout premiers, DJ à jouer des espoirs largement inconnus tels que Frankie va à Hollywood, les Smith, Adele et Amy Winehouse. De nombreux artistes qui lui devaient une dette lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

« Un partisan et un mentor »

« Janice Long était un partisan et un mentor pour tant de groupes », a déclaré Tim Burgess des Charlatans. « Entendre nos disques dans son émission a toujours été le plus grand plaisir – son enthousiasme et son amour ont transparaît. Unique en son genre. Bon voyage, tu vas nous manquer x x.

Les membres de The Coral ont noté: « Elle était super avec nous et comme les meilleurs diffuseurs, lui parler était toujours facile, comme retrouver un ami », tandis que Ian Broudie de Lightning Seeds a déclaré: « Tellement triste d’entendre parler de la décès de mon amie Janice Long, qui manquera beaucoup à tous ceux qui l’ont connue. DÉCHIRURE. »

Clint Boon, anciennement d’Inspiral Carpets, a écrit : « Dévasté d’apprendre la nouvelle du décès de Janice Long. Elle était de loin l’une des personnes les plus chaleureuses et les plus belles de l’industrie. Son enthousiasme et sa passion pour la musique étaient contagieux. Être en sa compagnie a toujours été un privilège et un honneur absolus. Je l’aime et elle va me manquer xxx.

Son prédécesseur parmi les animatrices pionnières de Radio 1, Annie Nightingale, a déclaré : « Triste et choquée d’apprendre le décès de ma chère amie et collègue @DJJaniceLong. Sincères condoléances à sa famille et à ses proches. » Le contemporain de Radio 1, Gary Davies, a ajouté: «Je viens d’entendre la nouvelle dévastatrice de mon ami @janicelongdj, nous avons commencé notre voyage Radio 1 ensemble et avons fait nos débuts Top of the Pops ensemble. L’une des personnes les plus adorables que j’aie jamais rencontrées. Envoyer de l’amour à sa famille. Tu vas me manquer, Janice xxx.

Un pionnier de la radio

Long était la sœur aînée d’une autre personnalité de la télévision bien connue, Keith Chegwin, décédé en 2017. Après avoir rêvé d’une carrière d’actrice, en tant que membre de Merseyside Youth Drama, elle a rejoint Radio 1 en 1983, devenant la première femme avec elle. propre émission quotidienne sur la station.

À Radio 2, elle a donné à Winehouse sa première session de radio sur la BBC et, en plus de ses décennies de travail pour Radio 1 et 2, elle a également travaillé pour BBC 6 Music et pour BBC Radio Wales à partir de 2017. Elle a également présenté des émissions pour Greatest Hits. Radio, Vintage TV et autres points de vente.

Elle était mécène du Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA), fondé par Sir Paul McCartney, et a reçu un badge de mérite BASCA Gold pour sa contribution exceptionnelle à la musique. Elle a également reçu un doctorat honorifique de l’Université Edge Hill en 2018.