Midlands de l’Ouest : un homme de Solihull a recherché « le meilleur moyen de se venger d’une femme »

La mère de deux enfants Kerry Wolley avait Ian Bennett comme invité lorsqu’elle a été brutalement assassinée, ont entendu les jurés (Photo: SWNS)

Un petit ami intimidateur a poignardé son partenaire dans le cou plus de 50 fois avant que la caméra de bord de sa propre mère ne le surprenne en train de jeter des preuves, selon un procès.

La mère de deux enfants, Kerry Woolley, a été retrouvée morte de blessures « catastrophiques » dans la chambre de son appartement à Solihull, dans les West Midlands, le 12 juillet de l’année dernière.

Birmingham Crown Court a appris comment son petit ami Ian Bennett, 38 ans, avait recherché le « meilleur moyen de se venger d’une femme » avant le meurtre.

Les jurés ont entendu comment l’accusé avait été enregistré en train de jeter un sac en plastique dans un canal sur des images de dashcam récupérées par sa mère, qui est accusée de l’avoir aidé.

Les procureurs soutiennent que « jaloux et possessif » Bennett se débarrassait du grand couteau qu’il avait utilisé pour assassiner sa petite amie.

Le tribunal a également appris que l’appel au 999 de l’accusé, passé alors qu’il se tenait à l’extérieur de l’appartement, était un « réseau de tromperie… pré-planifié ».

Il a dit aux agents qu’il ne voulait rien toucher car « c’est évidemment une scène de crime » quelques heures après avoir su qu’elle était morte, ont entendu les jurés. Bennett a été inculpé d’un seul chef de meurtre.

Bennett est accusé d’avoir jeté son arme du crime dans un canal après que des images de la dashcam ont été récupérées auprès de sa mère (Photo: SWNS)

Sa mère, Lynda, âgée de 63 ans, a été accusée d’avoir aidé un délinquant et d’avoir entravé le cours de la justice, après avoir prétendument fait une fausse déclaration de témoin.

Le tribunal a appris que Mme Woolley, 38 ans, sortait avec l’accusé depuis un mois et l’avait invité avant l’attaque mortelle.

En ouvrant l’affaire hier, Caroline Goodwin QC a déclaré aux jurés: « Il s’agissait d’une attaque délibérée pour la tuer ou lui causer des lésions corporelles graves. C’était brutal et délibéré.

« Les blessures de Kerry Woolley étaient importantes en nature et en nombre. Elle a subi 54 blessures par force tranchante, la majorité dans la région du cou.

«C’était la violence livrée par Ian Bennett et a été faite non seulement avec un couteau mais avec deux.

Le tribunal a appris comment le partenaire de Mme Woolley avait recherché le «meilleur moyen de se venger d’une femme» (Photo: SWNS)

«Elle a eu peu de blessures défensives, mais celles qui lui ont été infligées ont mis fin à ses jours. Ils étaient catastrophiques.

Mme Goodwin a déclaré aux jurés que le tueur présumé « avait cherché à esquiver et à plonger et à induire la police en erreur ».

Elle a ajouté: » Il a menti lors de ce premier appel aux autorités et cela a marqué le premier d’une série de mensonges qu’il devait raconter sur la mort de sa petite amie Kerry Woolley au cours des prochains jours et, disons, des mois à venir , trop lâche pour accepter ce qu’il avait fait. La Couronne dit qu’il ment toujours maintenant.

L’accusation a déclaré qu’Ian Bennett avait tenté de » dissimuler » ce qu’il avait fait, avant d’ajouter: » La destruction de ces preuves a été effectuée avec l’aide volontaire de sa mère, Lynda Bennett.

Plus: Nouvelles de la criminalité



« Elle devait participer volontairement à l’élimination de ces preuves, qui liaient si manifestement son fils à cette infraction, essayant toujours d’éliminer les preuves qui auraient aidé la police dans l’enquête sur ce crime. »

Parlant de l’appel au 999 passé par Ian Bennett, Mme Goodwin a déclaré: « Ce n’était pas un appel par souci sincère, tout cela faisait partie d’une mascarade conçue pour induire en erreur.

«Il devait non seulement mentir à la police, mais il a menti à sa sœur, à ses amis, le tout dans le but de manipuler la situation – il était le petit ami endurci qui avait trouvé sa petite amie morte.

« Pas un mot de vérité n’est sorti de ses lèvres sur ce qui s’était passé entre lui et Miss Woolley.

Les Bennett, tous deux de Solihull, nient toutes les accusations. Le procès continue.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();