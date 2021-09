Midnight Mass Cast: où vous avez déjà vu les acteurs de Netflix

Annabeth Gish (Dr Sarah Gunning)

Midnight Mass est également le troisième projet dirigé par Mike Flanagan avec Annabeth Gish, qui a joué une assistante sociale nommée Natalie Friedman dans Before I Wake et Clara Dudley, l’ancienne gouvernante de la famille Hill, dans The Haunting of Hill House. Ce sont des films sur le passage à l’âge adulte des années 1980 comme Hiding Out (en face de Jon Cryer) et Mystic Pizza (en face de Julia Roberts et Lili Taylor), le western de 1994 Wyatt Earp et le biopic d’Oliver Stone en 1995 sur Richard Nixon avec Sir Anthony Hopkins qui ont fait d’elle une talent respecté et recherché. Gish est également connue pour ses séries télévisées acclamées comme The West Wing, The X-Files et Halt and Catch Fire, et son prochain thriller Stay at Conder Beach est maintenant en post-production.